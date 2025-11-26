بضاعة بـ91 مليون جنيه.. سقوط عصابة عقار إكستاسى المخدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من متجرى وجالبى الأقراص المخدرة بالقاهرة، وبحوزتهم 130 ألف قرص مخدر، تُقدر قيمتها المالية بـ 91 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابى يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم “130 ألف قرص من عقار إكستاسى المخدر - سيارة”.

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـحوالى 91 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلكاستمراراً لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.