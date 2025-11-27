الموسم الخامس من Stranger Things يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد عرضه

دخل مسلسل مسلسل Stranger Things 5 قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفليكس خلال ساعات قليلة من طرح أول 4 حلقات من موسمه الأخير.

يحتل المسلسل المرتبة الرابعة في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة ويشق طريقه إلى تصدر القائمة في ظل إقبال كبير من المشاهدين.

وتعرض نتفليكس ٤ حلقات من المسلسل مرة واحدة،

فيما يُعرض الجزء الثاني في 25 ديسمبر (ثلاث حلقات)، ويُعرض الجزء الأخير في 31 ديسمبر.



تدور أحداث Stranger Things في خريف 1987، وما تزال بلدة هوكينز تعاني ندوب فتح الشقوق، ويحاول أبطاله العثور على الوحش ڤيكنا والقضاء عليه. لكن فيكنا اختفى، ولا أحد يعرف مكانه أو خططه.

وتزداد المهمة صعوبة بعد أن وضعت الحكومة البلدة تحت حجر عسكري وشددت مطاردتها للبطلة إليفن، ما أجبرها على الاختباء من جديد.



ومع اقتراب ذكرى اختفاء "ويل"، يعود ذلك الاحساس الثقيل بالخطر ليخيّم من جديد.



يضم طاقم التمثيل كل من وينونا رايدر (جويس بايرز)، وديفيد هاربر (جيم هوبر)، وميلي بوبي براون (إيليفن)، وفين وولفهارد (مايك ويلر)، وجاتين ماتارازو (داستين هندرسون)، وكاليب ماكلوجلين (لوكاس سينكلير)، ونواه شناب (ويل بايرز)، وسادي سينك (ماكس مايفيلد)، وناتاليا داير (نانسي ويلر)، وتشارلي هيتون (جوناثان بايرز)، وجو كيري (ستيف هارينغتون)، ومايا هوك (روبين باكلي)، وبريا فيرجسون (إريكا سينكلير)، وبريت جيلمان (موراي)، وجيمي كامبل باور (فيكنا)، وكارا بوونو (كارين ويلر)، وإيميبيث ماكنالتي (فيكي)، ونيل فيشر (هولي ويلر)، وجيك كونيلي (ديريك تيرنبو)، وأليكس برو (الملازم أكيرز)، وليندا هاميلتون (د. كاي).



نبذة عن المسلسل



‏Stranger Things هو إحياء لأفلام الثمانينيات الكلاسيكية التي أسرت جيلًا كاملًا، وتدور أحداث المسلسل المشوق في بلدة هوكينز الصغيرة بولاية إنديانا، حيث يختفي فتى في ظروف غامضة، فينطلق أصدقاؤه وعائلته في رحلة بحث تكشف عن سلسلة من الأحداث المخيفة وعالم خارق للطبيعة يختبئ تحت المظهر العادي للبلدة. تتقاطع القصة مع تجارب حكومية سرية وبوابة خطيرة تربط عالمنا بعالم آخر مليء بالقوة والشر.



انطلق المسلسل لأول مرة عام 2016، وفكرته من ابتكار الأخوين دفر، وسرعان ما أصبح واحدًا من أشهر أعمال نتفليكس على الإطلاق، حيث حقق الموسم الرابع وحده أكثر من 140.7 مليون مشاهدة عالميًا.



واحتفاءًا بأجواء الحنين إلى الثمانينيات، أعاد المسلسل أغنية كيت بوش "Running Up That Hill" إلى قائمة بيلبورد هوت 100 لأول مرة منذ 38 عامًا.