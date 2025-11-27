قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
«النقل» تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية | صور
فن وثقافة

الموسم الخامس من Stranger Things يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد عرضه

Stranger things
Stranger things
نجلاء سليمان

دخل مسلسل مسلسل Stranger Things 5  قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفليكس خلال ساعات قليلة من طرح أول 4 حلقات من موسمه الأخير. 

يحتل المسلسل المرتبة الرابعة في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة ويشق طريقه إلى تصدر القائمة في ظل إقبال كبير من المشاهدين. 

وتعرض نتفليكس ٤ حلقات من المسلسل مرة واحدة، 
فيما يُعرض الجزء الثاني في 25 ديسمبر (ثلاث حلقات)، ويُعرض الجزء الأخير في 31 ديسمبر.
 

تدور أحداث  Stranger Things  في خريف 1987، وما تزال بلدة هوكينز تعاني ندوب فتح الشقوق، ويحاول أبطاله العثور على الوحش ڤيكنا والقضاء عليه. لكن فيكنا اختفى، ولا أحد يعرف مكانه أو خططه.

وتزداد المهمة صعوبة بعد أن وضعت الحكومة البلدة تحت حجر عسكري وشددت مطاردتها للبطلة إليفن، ما أجبرها على الاختباء من جديد.


ومع اقتراب ذكرى اختفاء "ويل"، يعود ذلك الاحساس الثقيل بالخطر ليخيّم من جديد.


يضم طاقم التمثيل كل من وينونا رايدر (جويس بايرز)، وديفيد هاربر (جيم هوبر)، وميلي بوبي براون (إيليفن)، وفين وولفهارد (مايك ويلر)، وجاتين ماتارازو (داستين هندرسون)، وكاليب ماكلوجلين (لوكاس سينكلير)، ونواه شناب (ويل بايرز)، وسادي سينك (ماكس مايفيلد)، وناتاليا داير (نانسي ويلر)، وتشارلي هيتون (جوناثان بايرز)، وجو كيري (ستيف هارينغتون)، ومايا هوك (روبين باكلي)، وبريا فيرجسون (إريكا سينكلير)، وبريت جيلمان (موراي)، وجيمي كامبل باور (فيكنا)، وكارا بوونو (كارين ويلر)، وإيميبيث ماكنالتي (فيكي)، ونيل فيشر (هولي ويلر)، وجيك كونيلي (ديريك تيرنبو)، وأليكس برو (الملازم أكيرز)، وليندا هاميلتون (د. كاي).

نبذة عن المسلسل


‏Stranger Things هو إحياء لأفلام الثمانينيات الكلاسيكية التي أسرت جيلًا كاملًا، وتدور أحداث المسلسل المشوق في بلدة هوكينز الصغيرة بولاية إنديانا، حيث يختفي فتى في ظروف غامضة، فينطلق أصدقاؤه وعائلته في رحلة بحث تكشف عن سلسلة من الأحداث المخيفة وعالم خارق للطبيعة يختبئ تحت المظهر العادي للبلدة. تتقاطع القصة مع تجارب حكومية سرية وبوابة خطيرة تربط عالمنا بعالم آخر مليء بالقوة والشر.


انطلق المسلسل لأول مرة عام 2016، وفكرته من ابتكار الأخوين دفر، وسرعان ما أصبح واحدًا من أشهر أعمال نتفليكس على الإطلاق، حيث حقق الموسم الرابع وحده أكثر من 140.7 مليون مشاهدة عالميًا.


واحتفاءًا بأجواء الحنين إلى الثمانينيات، أعاد المسلسل أغنية كيت بوش "Running Up That Hill" إلى قائمة بيلبورد هوت 100 لأول مرة منذ 38 عامًا. 

نتفليكس Stranger Things منصة نتفليكس

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

خلال إزالة المخالفات

أجهزة مدن أكتوبر وبرج العرب والنوبارية الجديدة تواصل حملات منع مخالفات البناء

سعر الذهب اليوم 27-11-2025

أسعار الذهب اليوم.. بكام عيار 21 بالمصنعية؟

خلال الحملات الرقابية

تموين القليوبية يحرر 7مخالفات في حملة على الأنشطة التجارية والمخابز بكفر شكر

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

