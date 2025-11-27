بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تباين مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم /الخميس/، على تباين مؤشراتها، حيث سجل المؤشر العام تراجعا بنحو 17.42 نقطة بما نسبته 0.20% ليصل إلى مستوى 8837.17 نقطة، إذ جرى تداول نحو 371 مليون سهم عبر 19 ألفا و865 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 86.9 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 24.47 نقطة، بما نسبته 0.30% ليصل إلى مستوى 8278.42 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 227 مليون سهم من خلال 11 ألفا و678 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 33.4 مليون دينار كويتي.



وتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 28.59 نقطة بما نسبته 0.30% ليصل إلى مستوى 9412.91 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 143 مليون سهم عبر 8187 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53.5 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 27.63 نقطة بما نسبته 0.33% ليصل إلى مستوى 8405.16 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 84 مليون سهم عبر 4755 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 14.1 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "التقدم" و"تمدين أ" و"ميدان" و"ديجتس" و"تنظيف" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "الكوت" و"مراكز" و"ميزان" و"المباني" و"امتيازات" الأكثر انخفاضا.