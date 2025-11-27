قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وفد رفيع المستوى في زيارة متحف قناة السويس

الإسماعيلية انجي هيبة

نشرت الصفحة الرسمية بمتحف قناة السويس، منشور رسمي بصور من الزيارة لوفد رفيع المستوي برفقة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

جاء  بالمنشور: شرفنا   في متحف قناة السويس باستقبال معالي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وضيوفه الاجلاء، في زيارتهم الكريمة للمتحف، وذلك على هامش احتفالية مئة عام من الحرب والسلام التي جرت وقائعها في منطقة جبل مريم، بالتزامن مع مرور مئة وستة وخمسين عامًا على افتتاح قناة السويس، ومئة عام على بدء إنشاء النصب التذكاري بجبل مريم.

 ضم وفد الضيوف الكرام كلًا من الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية، وعميد سفراء دول أمريكا اللاتينية سفير فنزويلا، والقنصل العام للصين بالاسكندرية، وسفير دولة الكويت، وعدد من الملحقين العسكريين.  

أوضح المنشور : “إن هذه الزيارة الكريمة تُعد إضافةً رفيعة للمتحف، وتعزز من دوره في توثيق التاريخ الوطني وإبراز ما قدمته قناة السويس عبر أكثر من قرن ونصف من التضحيات والإنجازات".

ودائمًا يرحب متحف قناة السويس بضيوفه وزواره الكرام، ويشرُف بأن يتيح لهم خدمة ثقافية  وتاريخية وسياحية تليق بمكانته وبمكانة مصر العريقة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

