إعلان نتائج بطولة الملاكمة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاكمة بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعي رقم (٥٣)، برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف كل من الدكتور أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

إعلان نتائج بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعي

حيث أقيمت فعاليات بطولة الملاكمة (طلبة) ضمن فعالية الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي ٥٣" بصالة الملاكمة بجامعة حلوان، وبمشاركة (٤٨) جامعة بإجمالي (٢٣٧) طالبًا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية مقسمين علي (١٠) أوزان كالتالي:

وزن (٥٠ - ٥٥ - ٦٠ - ٦٥ - ٧٠ - ٧٥ - ٨٠ - ٨٥ - ٩٠ - +٩٠)

هذا وقد أسفرت نتائج الترتيب العام للبطولة عن الآتي:

- المركز الأول: جامعة طنطا

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: التعليم العالي