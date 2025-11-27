باع التوك توك بتاعهم.. 5 أشخاص يسحلون سائقا بالطالبية

شهدت منطقة الطالبية سحل 5 أشخاص لسائق، حيث قاموا باحتجازه والتعدي عليه بالضرب بسبب قيامه ببيع توك توك ملكهم دون علمهم، وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الطالبية بحضور ربة منزل وبصحبتها شقيقها، 30 سنة، سائق توك توك، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحررت محضرا باحتجاز شقيقها والتعدى عليه من قبل 5 أشخاص بسبب خلافات بينهم.

تمكنت مباحث الطالبية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب قيام المجنى عليه ببيع التوك توك الذى يعمل عليه ملكهم دون علمهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.