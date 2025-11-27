رئيس جامعة بنها يكرم الكليات الفائزة في مسابقة التميز الداخلي

كرم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، الكليات الفائزة في مسابقة التميز الداخلي والمرشحة لتمثيل الجامعة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورة ٢٠٢٦ ، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة .



وأشار رئيس الجامعة إلي أن الكليات الفائزة هي كليات الزراعة والهندسة ببنها والتربية والتجارة ، مضيفا أنه تم اختيار كليتي الزراعة والهندسة ببنها للتصعيد لتمثيل الجامعة بالجائزة الوطنية .



وأكد " الجيزاوي " أن جامعة بنها تسعي نحو تحقيق التميز المؤسسي في كافة المجالات سواء علي مستوي الأفراد أو المؤسسات ، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة تطبيق فعلي لمفاهيم الحوكمة وجودة الأداء التي تعمل الجامعة على ترسيخها والتحسين المستمر في مختلف قطاعاتها.