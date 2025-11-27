قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حملة مفاجئة تضبط 8 مخالفات تموينية داخل مخابز طوخ

محد صبيح

شهد مركز ومدينة طوخ اليوم حملة تفتيشية موسعة ومفاجئة على المخابز، وذلك في إطار توجيهات وزارة التموين ومحافظة القليوبية بتشديد الرقابة على منظومة الخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 8 مخالفات تموينية داخل عدد من المخابز.

المخالفات شملت:

إنتاج خبز ناقص الوزن

عدم نظافة أدوات العجن

عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين

عدم وجود سجل زيارات للمفتشين

غلق في مواعيد العمل الرسمية دون إذن

جاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، الذي شدد على ضرورة ضمان جودة الخبز وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والمخابز وردع أي محاولات للتلاعب في الدعم أو الإضرار بصحة المواطنين، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة غير ملتزمة.

ودعت مديرية التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الخط الساخن 16528 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، مؤكدة أنه سيتم فحص الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.

 

