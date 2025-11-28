سوني تكشف عن مستشعر Lytia 901 بدقة 200 ميجابكسل للهواتف

بعد انتظار طويل، أعلنت شركة سوني اليوم عن دخولها المنتظر في سوق كاميرات الهواتف الذكية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر Lytia 901.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، سيكون هذا المستشعر الجديد منافسا قويا لمستشعرات سامسونج بدقة 200 ميجابكسل، مما يعزز من وجود سوني في مجال التصوير الرقمي للهواتف الذكية.

المواصفات التقنية لمستشعر Lytia 901:

يأتي مستشعر Lytia 901 من سوني بحجم 1/1.12 بوصة وقطر قطري يبلغ 14.287 مم، ويروج له بقدرته على تقديم "جودة صور عالية الدقة" حتى مع استخدام تكبير داخلي بمقدار 4x.

كما يمتاز بحجم بكسل يبلغ 0.7 ميكرون، ويعتمد على تقنية Quad-Quad Bayer Coding التي تقوم بتجميع 4x4 بكسلات متجاورة تحت مرشحات بنفس اللون، تعالج إشارات هذه الـ16 بكسل كوحدة واحدة يتم تصويرها بدقة 12.5 ميجابكسل.

تقنيات متميزة في معالجة الصورة:

يتميز المستشعر بتقنية تكبير داخل المستشعر In-sensor Zoom، حيث يتم استعادة البكسلات المجمعة إلى مصفوفة طبيعية بفضل تقنية "التحويل العكسي للرموزا".

ويتم تعزيز هذه العملية بواسطة دائرة معالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تركيبها داخل المستشعر، وهو ما يعد الأول من نوعه في الصناعة.

وتعد سوني بتقديم "إعادة إنتاج ممتازة للتفاصيل الدقيقة مثل الأنماط والحروف"، بالإضافة إلى "معالجة عالية السرعة وتصوير فيديو عالي الجودة حتى 30 إطارا في الثانية عند تكبير حتى 4x بدقة 4K".

تحسينات في الديناميكا والتعبير اللوني:

يتمتع المستشعر بمدى ديناميكي عال وتعبيرات لونية متميزة عبر كامل نطاق التكبير حتى 4x بفضل تقنيتي DCG-HDR و Fine12bit ADC، حيث تعمل الثانية على تحسين عمق بت التكميم من 10 بتات تقليدية إلى 12 بت.

ومع تقنية Hybrid Frame HDR (HF-HDR)، يصل المدى الديناميكي في وضع QQBC إلى أكثر من 100 ديسيبل، مما يساعد على تقليل التوهجات في المناطق الساطعة والتعتيم في المناطق المظلمة، مما يجعل الصور أقرب إلى ما تراه العين البشرية.

قدرات الفيديو والتصوير المتقدم:

يدعم مستشعر Lytia 901 تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية و4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، كما يتيح التصوير المتسلسل بسرعة 60 إطارا في الثانية بدقة 12.5 ميجابكسل، و30 إطارا في الثانية بدقة 50 ميجابكسل، و10 إطارات في الثانية بدقة 200 ميجابكسل.

وفقا للتسريبات السابقة، من المتوقع أن يعتمد كل من Oppo في هاتف Find X9 Ultra و vivo في هاتف X300 Ultra على مستشعر Lytia 901، كما يتوقع أن يستخدمه عدد آخر من الشركات في هواتفها القادمة، وسيبدأ شحن المستشعر للمصنعين هذا الشهر.

مع مستشعر Lytia 901، تستعد سوني لتقديم تقنيات تصوير متقدمة على هواتفها الذكية، مما يجعلها منافسا قويا في السوق الذي تهيمن عليه سامسونج حاليا.