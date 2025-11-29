الأسهم الأمريكية تمحو خسائر نوفمبر مع استئناف التداول في بورصة شيكاغو



ارتفعت الأسهم الأميركية في تداولات هزيلة بعد عطل فني في بورصة شيكاغو التجارية، مما أدى إلى تعطيل نشاط ما قبل السوق. وتراجعت السندات قليلاً.

ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% في جلسة تداول مختصرة بعد العطلة، وعاد إلى الاقتراب من أعلى مستوياته التاريخية. وانخفض حجم التداول بأكثر من 25% عن متوسط ​​30 يوماً مع إغلاق تداولات الجمعة الساعة 1:00 ظهراً.

في وقت سابق، أثر عطل في مركز بيانات على أسواق متعددة، واستمر لفترة أطول من عطل مماثل في عام 2019. وارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.8%، وكانت شركة "إنتل" من بين أكبر الرابحين. وارتفعت أسهم "أمازون" بنسبة 1.8%، وحققت "وول مارت" رقماً قياسياً في ما يُعدّ عادةً أحد أكبر أيام التسوق في الولايات المتحدة خلال العام.

لم تشهد أسواق الصرف الأجنبي، التي استمرت في التداول طوال اليوم، أي تقلبات كبيرة بعد إعادة فتح منصة EBS في الساعة 7:00 صباحاً.