رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 29-11-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 29 - 11- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
 

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

- الاتحاد X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 5 مساء على قناة on sport

مواعيد مباريات كاس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة


- بالميراس X فلامينجو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة


- باور ديناموز X بيراميدز – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

- بيترو أتلتيكو X الترجي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة


- اوتوهو X شباب بلوزداد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 9  

- كايزر تشيفز X الزمالك – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة


- برينتفورد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

- مانشستر سيتي X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

- سندرلاند X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

- إيفرتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

- توتنهام هوتسبير X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


- مايوركا X أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4  

- برشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

- ليفانتي X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

- أتلتيكو مدريد X ريال أوفييدو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


- جنوى X فيرونا – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

- بارما X أودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 2 HD

- يوفنتوس X كالياري – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

- ميلان X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


- موناكو X باريس سان جيرمان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

- باريس X أوكسير – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

- مارسيليا X تولوز – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات الدوري الألماني


- بايرن ميونخ X سانت باولي – الساعة 4:30 مساء

- هوفينهايم X أوجسبورج – الساعة 4:30 مساء

- أونيون برلين X هايدينهايم – الساعة 4:30 مساء

- فيردر بريمن X كولن – الساعة 4:30 مساء

- باير ليفركوزن X بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة


- الهلال X الفتح – الساعة 4:40 مساء على قناة 1 Thmanyah

- الاتحاد X الشباب – الساعة 7:30 مساء على قناة 2 Thmanyah

