خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
اقتصاد

انطلاق فعاليات معرض "فوود افريكا" فى دورته العاشرة الأسبوع المقبل

ولاء عبد الكريم

تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود افريكا”، برعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية من كبري شركات التصنيع الغذائي والحاصلات الزراعية.

ويعقد المعرض خلال الفترة من 9 الي 12 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات مهمة تشمل احد معارض إنترباك العالمية الذى يعقد  للمرة السادسة على التوالى بمصر تحت مسمى “باك بروسيس” للتعبئة والتغليف و التصنيع الغذائى الى جانب معرض "فريش افريكا" المعنى بالحاصلات الزراعية، بالإضافة لمعرض "تمور افريكا " المتخصص فى قطاع التمور، ويضم عددا كبير من الشركات المصدرة للتمور من السعودية والامارات والسودان والمغرب والأردن الى جانب الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للتمور من عدد من المحافظات المصرية المنتجة للتمور.

واوضحت داليا قابيل المدير التنفيذى للشركة المنظمة للمعرض أن دورة هذا العام ستشهد زيادة عدد ايام المعرض وذلك لمواجهة الاقبال المتزايد من كبرى الشركات الغذائية المحلية والدولية للمشاركة فى فعاليات معرض "فوود أفريكا" وهو ما يعكس المكانة الدولية المتميزة التى يحظى بها المعرض كأحد أهم و أكبر الفعاليات الدولية المتخصصة فى مجال التصنيع الغذائى بالقارة الافريقية.

وأشارت إلى ان المعرض يشهد مشاركة دولية من كبرى الشركات العارضة في مجال الصناعات الغذائية تصل الى حوالى 1200 شركة تمثل 45 دولة ومن ابرزهم ألمانيا ، السعودية ، الامارات ، الكويت ، الهند ، تركيا، بولندا ، روسيا.

وأوضحت أن معرض هذا العام يقام على مساحة 50 الف متر مربع، ويضم  14 جناحا وطنيا، وتم دعوة اكثر من 500 مشترى دولى يمثلون العديد من دول العالم من أوروبا وامريكا و الشرق الأقصى والدول العربية و 50% منهم من قارة افريقيا.

وأضافت قابيل انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد جلسات نقاشية بمشاركة عدد كبير من كبار المسئولين ورجال الاعمال والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الغذاء والتعبئة والتغليف للتحاور حول النظرة المستقبلية لتعزيز صادرات الأغذية الزراعية مع التركيز على اللوجستيات والبنية التحتية وسلاسل الإمداد الذكية واثرها على زيادة الصادرات وتطورات صناعة التعبئة والتغليف وحلول التعبئة الصديقة للبيئة ، فضلاً عن جلسات خاصة حول تعزيز تنافسية صادرات مصر الزراعية والغذائية وفرص الاستثمار المتاحة ،ومنتجات حلال ، وأطر تحقيق الاستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على محور التغير المناخى، وفرص تنمية قطاع التمور من الحصاد المحلى وصولاً الى الأسواق العالمية ، ودور المرأة فى تشكيل مستقبل الغذاء والأعمال الزراعية، فضلا عن آليات فتح أفاق جديدة لتنمية التجارة البينية للأغذية الزراعية فى افريقيا واستعراض استثمارات الاتحاد الأوروبى وبرامج البحث والابتكار فى قطاع الأغذية الزراعية.

ولفتت إلى أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، وغرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديرى للتعبئة و التغليف، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية و تطوير الصادرات البستانية - هيا، وجهاز التمثيل التجارى، ومركز تحديث الصناعة ،والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية ، والمجلس التصديرى للكيماويات ، وغرفة الصناعات الهندسية ، وغرفة الصناعة الكيماوية بالاضافة الى مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

وأشادت قابيل ايضا بالدور الايجابى لشركاء التنمية فى اطلاق هذه الدورة من المعرض وهم المعونة الامريكية ، الوكالة الالمانية للتعاون الدولى ، منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، البنك الافريقى للاستيراد والتصدير ،برنامج الأمم المتحدة لدعم التنمية الحضارية المستدامة للمستوطنات البشرية "موئل" وغيرها.

جدير بالذكر أن عدد من الهيئات والجهات الحكومية ستشارك فى فعاليات المعرض ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير والحجر الزراعى والحجر البيطرى.

