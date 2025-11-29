قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقّد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الإسكان البديل "روضة السيدة-2" بمنطقة الطيبي في حي السيدة زينب، وذلك في مستهل جولته لمتابعة مستجدات العمل بمشروعات إعادة إحياء عددٍ من المناطق بالقاهرة التاريخية.

وخلال جولته بالمشروع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة هذا المشروع الحضاري لكونه يتصل بأحد أهم محاور ملف "التنمية الحضرية" الذي توليه الدولة اهتماماً خاصاً، وهو المحور الهادف لتطوير المناطق غير الآمنة، وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها، تنفيذاَ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن.  

بدوره، أوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع "روضة السيدة-2" يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه مشروع "روضة السيدة-1" في إعادة تطوير المنطقة بصورة حضارية، موضحًا أن منطقة الطيبي المُدرجة بالخريطة القومية للمناطق غير الآمنة تم إزالتها بالتعاون بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية.

وفيما يتعلق بأوضاع السكان، أكد صديق أنه تم تسكين 200 أسرة من أهالي منطقة الطيبي، التي تم هدمها، في مشروع "روضة السيدة-1"، إلى جانب صرف بدل إيجار لباقي الأهالي لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع الجديد. ومن المقرر أن يتم تسكين 386 أسرة كإسكان بديل ضمن مشروع "روضة السيدة-2".

كما أشار رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى التنسيق الجاري مع محافظة القاهرة للبدء في إجراءات القُرعة المُخصصة للمواطنين العائدين إلى المشروع، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية فور الانتهاء الكامل من الأعمال.

وعرض المهندس خالد صديق مخطط البدء في المرحلة الثالثة من المشروع "روضة السيدة-3"، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بسرعة البدء في الاجراءات والتفاوض مع القاطنين وتوفير التعويضات لهم.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها نموذجاً لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع، والمؤثثة بالكامل، حيث أشاد بجودة التشطيب والتجهيز.

واستمع إلى شرح من المهندس رامي رجب، استشاري المشروع، الذي أوضح أن مشروع "روضة السيدة-2" يُعد مشروعًا سكنيًا وخدميًا وتجاريًا متكاملًا، يتم تنفيذه في منطقة الطيبي المقابلة لمشروع "روضة السيدة-1"، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير بيئة حضارية لائقة للمواطنين.

وأوضح استشاري المشروع أن المشروع يُقام على مساحة تزيد على 7 أفدنة، ويضم 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و30 وحدة تجارية، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ بلغت نحو 98%، وأن التصميمات جاءت متوافقة مع طبيعة المنطقة وقيمتها التاريخية.

وخلال الجولة وجه رئيس الوزراء بأن تسلم الوحدات السكنية في "روضة السيدة 2" لمستحقيها بالعدادات لمختلف الخدمات، المياه والكهرباء والغاز، وتكون عدادات بالنظام مسبق الدفع.

كما وجه رئيس الوزراء بالتركيز على دورية أعمال الصيانة للمرحلة الاولى من المشروع، وبخاصة دهانات واجهات العمارات لهذه المرحلة، لتظل محافظة على رونقها، موجهاً أيضاً بسرعة طرح المحال التجارية في "روضة السيدة ـ 1" للإيجار لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة.

الحكومة روضة السيدة روضة السيدة ٢ مشروع روضة السيدة ٢ رئيس الوزراء

