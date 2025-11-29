وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.

وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وكان قد قال السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، إن زيارة وفد رجال الأعمال اليوناني المرتقبة إلى القاهرة خلال الفترة من الأول إلى 4 ديسمبر 2025 تأتي في ضوء المساعي الرامية لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقال السفير عمر عامر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، إنه بحث مع السيد "هاري ثيوهاريس" نائب وزير الخارجية اليونانية لشئون الدبلوماسية الاقتصادية، البرنامج النهائي لزيارة وفد رجال الأعمال اليوناني الذي يرأسه نائب وزير الخارجية للشئون الدبلوماسية الاقتصادية، موضحاً أنه سوف يضم 22 شركة يونانية يمثلون مختلف المجالات الاقتصادية و التجارية والاستثماريّة.

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى التعريف بإمكانيات الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصري بالوقت الراهن في إطار الحوافز الاستثمارية التي وضعتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، واستكشاف كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين مصر واليونان بما يسمح بمواصلة جهود تطوير العلاقات والروابط المتميزة والمتعددة بين البلدين.

ونوه السفير المصري بأن تلك الزيارة تهدف كذلك إلى تدشين مرحلة جديدة في مسار تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة أن زيارة وفد رجال الأعمال اليوناني إلى القاهرة تُعد الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، إذ تأتي بعد العديد من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال العام الجاري، وعلى رأسها تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى، وإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان في 7 مايو 2025.