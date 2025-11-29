قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
برلمان

نائب: المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد قال السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، إن زيارة وفد رجال الأعمال اليوناني المرتقبة إلى القاهرة خلال الفترة من الأول إلى 4 ديسمبر 2025 تأتي في ضوء المساعي الرامية لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقال السفير عمر عامر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، إنه بحث مع السيد "هاري ثيوهاريس" نائب وزير الخارجية اليونانية لشئون الدبلوماسية الاقتصادية، البرنامج النهائي لزيارة وفد رجال الأعمال اليوناني الذي يرأسه نائب وزير الخارجية للشئون الدبلوماسية الاقتصادية، موضحاً أنه سوف يضم 22 شركة يونانية يمثلون مختلف المجالات الاقتصادية و التجارية والاستثماريّة.

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى التعريف بإمكانيات الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصري بالوقت الراهن في إطار الحوافز الاستثمارية التي وضعتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، واستكشاف كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين مصر واليونان بما يسمح بمواصلة جهود تطوير العلاقات والروابط المتميزة والمتعددة بين البلدين.

ونوه السفير المصري بأن تلك الزيارة تهدف كذلك إلى تدشين مرحلة جديدة في مسار تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة أن زيارة وفد رجال الأعمال اليوناني إلى القاهرة تُعد الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، إذ تأتي بعد العديد من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال العام الجاري، وعلى رأسها تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى، وإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان في 7 مايو 2025.

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الأهلي

أحداث شغب توقف مباراة الأهلي والجيش الملكي …هل سيعاد اللقاء ؟

الاهلي

بعد اعتداء جماهير الجيش الملكي..الأهلي يطلب زيادة سيارات تأمين حافلة الفريق

الاهلي

الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟

مجلس النواب

برلمان الجزائر يؤكد ضرورة ربط التنمية الاقتصادية بالسلام وحل عادل للقضية الفلسطينية

ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة

نائب رئيس البرلمان المغربي

نائب رئيس البرلمان المغربي: حل الدولتين المدخل الأساسي لاستعادة الأمن بالمتوسط

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يفتح ملف الأذى الزوجي.. أسباب تدفع الزوج لإيذاء زوجته

لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

