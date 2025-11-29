قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

آية التيجي

مع تزايد أسعار أدوية السعال ولجوء الكثيرين للعلاجات العشوائية،  فهناك وصفات منزلية فعّالة تُعد بديلاً آمناً لعلاج الكحة بأنواعها، سواء السعال الجاف أو السعال الرطب المصحوب بالبلغم. 

وتتميز هذه الوصفات بكونها طبيعية ومناسبة للأطفال والكبار على حدّ سواء في علاج الكحة، وفقا لما نُشر في مجلة City Magazine، وتشمل ما يلي:

ـ العسل والليمون :

وأثبتت الأبحاث أن العسل يُعد من أفضل العلاجات الطبيعية لـ السعال الجاف، بل ويتفوق على بعض الأدوية التجارية، نظرًا لقدرته على تكوين طبقة واقية على الحلق وتهدئته وتقليل الالتهابات. 

كما يُضيف عصير الليمون جرعة من فيتامين «C» لدعم المناعة، بينما تُستخدم المريمية منذ قرون لخصائصها المضادة للميكروبات والالتهابات.

المكونات:

200 مل من العسل السائل.

عصير ليمونتين.

ملعقة صغيرة من المريمية المجففة (أو كيس شاي المريمية).

100 مل من الماء.

طريقة التحضير:

ـ يُغلى الماء ويُسكب فوق المريمية ويُترك 10 دقائق.

ـ يُصفّى الشاي ويُخلط مع العسل وعصير الليمون.

ـ يُحفظ في وعاء زجاجي معقم داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام:

تناول ملعقة صغيرة مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، ويفضل قبل النوم لتهدئة الحلق وتقليل الكحة ليلًا.

ـ البصل والزعتر :

يُعد السعال الرطب آلية طبيعية لطرد البلغم من الشعب الهوائية، لذلك يُنصح بعدم كبته بل دعمه بمكونات تُسهّل خروجه.

ويُعتبر البصل والزعتر من أشهر المكونات التي تساعد على تخفيف المخاط وتحسين التنفس، مع تأثير مطهر خفيف.

المكونات:

بصلة كبيرة.

3 ملاعق من العسل.

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف أو الطازج.

برطمان زجاجي للتخزين.

طريقة التحضير:

ـ يُقطع البصل إلى شرائح رفيعة.

ـ توضع طبقات من البصل والعسل والزعتر داخل البرطمان بشكل متتابع.

ـ يُترك الخليط 12 إلى 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة.

ـ يُصفّى الشراب ويُحفظ في الثلاجة.

طريقة الاستخدام:

تناول ملعقة صغيرة من الشراب 3–4 مرات يوميًا، خاصة في الصباح وقبل النوم، لتسهيل طرد البلغم وتحسين عملية التنفس.

فوائد الوصفات الطبيعية

ـ بديل آمن لأدوية السعال التجارية.

ـ فعالة في علاج الكحة الجافة والمصاحبة للبلغم.

ـ مناسبة للبالغين والأطفال (فوق عام واحد بالنسبة للعسل).

ـ تدعم المناعة وتُحسن التنفس.

