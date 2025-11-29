مفاوضات الأهلي.. تطور مفاجئ بشأن نجم الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع يوسف بلعمري، ظهير أيسر فريق الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لموقع “هسبورت” المغربي فإن الرجاء يستعد لتحسين عرضه لتحصين بلعمري والأهلي يتربص بظهير "أسود الأطلس"

وأوضح أن مسؤولي الرجاء وجدوا صعوبات كبيرة في إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد مع الفريق خلال الفترة الحالية، ما يُثير المخاوف حول رحيله بشكل مجاني عن “النسور”.

وواصل أن المطالب المالية للاعب يوسف بلعمري، اعتبره المكتب المسير للرجاء كبيرة مقارنة مع القيمة المالية التي يقترحها النادي مقابل تمديد مقام الظهير الأيسر للمنتخب الوطني المغربي الأول.

وأكمل أن الأهلي وأحد أندية الدوري الروسي يتربصان ببلعمري لتقديم عرض رسمي للرجاء في المركاتو الشتوي للظفر بخدمات اللاعب، وهو الأمر الذي يُقلق فعاليات الفريق “الأخضر”، الذي يسعى لتحصين اللاعب بعقد جديد، قبل التفكير في بيعه مستقبلا وتحقيق استفادة مالية مهمة.

يُشار إلى أن عقد بلعمري مع الرجاء الرياضي سينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي، وبالتالي يُخول له القانون بالتوقيع على عقد جديد مع أي ناد بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.