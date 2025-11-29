ترامب: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها، حسب نبأء عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضح ترامب، أنه على شركات الطيران وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقا بالكامل، داعيًا الجميع بالتعامل مع مجال فنزويلا الجوي على انه مغلق تماما.



وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى الأسبوع الماضي مكالمة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ناقشا خلالها احتمال عقد اجتماع بينهما في الولايات المتحدة—وهو لقاء سيكون الأول من نوعه بين رئيس أمريكي وزعيم فنزويلي منذ أكثر من عقدين.

ورغم عدم وجود خطة ثابتة لعقد اللقاء، يأتي كشف المكالمة وسط مفارقة لافتة: ترامب يواصل التصعيد العسكري ضد فنزويلا، بالتزامن مع فتح قنوات دبلوماسية سرّية.