إطلاق سلسلة من اللقاءات التوعوية لترشيد المياه في الغربية

أعلن اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، عن إطلاق وتنفيذ سلسلة من اللقاءات التوعوية الهادفة ، التي عقدتها الشركة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم مستهدفة نحو1000 معلم بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، وذلك ضمن جهود نشر الوعي المائى والبيئى والصحي.

توعية المواطنين

وتأتي هذه الفعاليات في إطار أنشطة مشروع "صحتهم مستقبلهم" الذي يجري تنفيذه بالشراكة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ومديرية التربية والتعليم وبرنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف ، بهدف تعزيز الممارسات الصحية السليمة وترسيخ ثقافة الحفاظ على الموارد المائية داخل المؤسسات التعليمية.

برتوكول مع مديرية التربية والتعليم

وقال عبدالفتاح ، أن "المعلم هو حجر الزاوية في بناء وعي الأجيال ، واستثمارنا في تدريب هذا العدد الكبير من المعلمين هو استثمار مباشر في مستقبل الغربية ، لضمان تبنى أطفالنا لأساسيات الترشيد ، والنظافة ، والحفاظ على البيئة المائية من خلال المنهج الدراسي والسلوك اليومي."

توعية طلاب وطالبات المدارس

وأكد رئيس مياه الغربية ، أن الشركة تولي أهمية كبيرة لنشر الوعي المجتمعي، مشيراً إلى استمرار تنفيذ أنشطة المشروع بمختلف المدارس لضمان وصول رسائله إلى أكبر عدد من الطلاب والمعلمين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية ، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، نحو تعزيز مفهوم الاستدامة المائية وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.