مصادرة 107 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية، 107 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

توجيهات محافظ الغربية

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قادت لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية.

وجرى خلال الحملة المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 107 عبوة.

ردع المخالفين

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.