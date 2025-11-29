أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جـ.ثة طالب بطب دمنهور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالب بكلية الطب بدمنهور، داخل منزله، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد بالعثور على جثة مصطفي.ج.د، 22 عاما، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، ومقيم بدمنهور، داخل منزل بجوار بنك ناصر بشارع الجمهورية بدمنهور، والاشتباه في وجود شبهه جنائية.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق لكشف غموض وملابسات الحادث.