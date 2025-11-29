قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاز بالتزكية .. إيتو رئيسا لاتحاد الكرة الكاميروني حتى 2029
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تصعيد مرتقب.. إسرائيل تحذر القوات السورية بعد اشتباكات بيت جن

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل تتجه لتغيير استراتيجيتها في جنوب سوريا عقب حادثة إطلاق النار على قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة بيت جن جنوب غربي دمشق، والتي أسفرت عن إصابة 6 من عناصرها.

وحسب وسائل الإعلام العبرية تشمل الخطط الإسرائيلية زيادة الاعتماد على القصف الجوي والاغتيالات بالصواريخ لتجنب الاشتباكات المباشرة، وتقليص العمليات الأرضية.

ووفق القناة 13، يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته إذا تأكد تورط القوات السورية في الحادث، في حين أوضحت الشبكة أن إطلاق النار كان رد فعل عفوي من السكان على نشاط القوات الإسرائيلية في المنطقة، وليس كمينا مخططا.

وقصفت المروحيات والمدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة على سفوح جبل الشيخ بعد اندلاع الاشتباكات، حيث حاولت القوات اعتقال 3 شبان قبل انسحابها إلى تلة باط الوردة. وأعلنت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن العملية استهدفت مطلوبين تابعين للجماعة الإسلامية، وأسفرت عن إصابة عدة عناصر بجروح متفاوتة، وقتل عدد من المسلحين.

من جانبها، أفادت وسائل الإعلام السورية بأن حصيلة ضحايا القصف في بيت جن ارتفعت إلى 20 شخصًا، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية النار أيضًا على مدنيين في قرية الحميدية بريف القنيطرة ومنعت مؤقتًا السكان من العودة إلى خان أرنبة بعد فعاليات شعبية، في خطوة اعتبرها الإعلام السوري محاولة لتقييد الحركة الشعبية.

وتزامنًا مع هذه الأحداث، خرج آلاف السوريين في تظاهرات حاشدة بعد ظهر الجمعة في مختلف المدن، مرددين شعارات داعمة لوحدة سوريا وتندد بالقصف الإسرائيلي، وسط تصاعد ملحوظ للغارات الإسرائيلية منذ 8 ديسمبر، واستهداف البنية التحتية للجيش السوري وتنفيذ عمليات توغل ومداهمات في الأرياف الحدودية.

إسرائيل جنوب سوريا بلدة بيت جن دمشق جيش الاحتلال الإسرائيلي جبل الشيخ سوريا وإسرائيل

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

