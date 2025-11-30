كنت مخطوبة وقولتله زوجتك نفسي واتجوزت غيره.. الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: “واحدة كانت مخطوبة وقالت لخطيبها زوجتك نفسي، وقال لها انتي زوجتي أمام الله، وكتبوا ذلك على ورقة ، ثم تركته وتزوجت وأنجبت من غيره.. فما حكم الشرع في ذلك وهل كان لابد أن يتم تطليقها أولا؟”

لترد دار الإفتاء موضحة: ان "اللي حصل ده لعب عيال" منوها أن الزواج له شروط وأركان فلم يعقد الزواج بولي ولا صداق ولا إشهار.

وتابعت: البنت والولد في هذه المسألة لعبا بأمر خطير وهو الزواج، منوها أن البنات هي التي عليها أن تحافظ على نفسها لأنها هي الخاسرة في النهاية وعليها ألا تفعل شيئا بدون علم أهلها".

وذكرت أنه لو كان حدث علاقة بينهما فهو زنا وكبيرة من الكبائر حتى لو كان يجهلان حكم الشرع في ذلك، مؤكدة أن أقل الزواج في المذهب الحنفي لابد أن يكون له شهود، ضمانا لحقوق البنت ، وعليهما أن يستغفرا الله ويتوبا إليه ولا يكررا هذا الفعل مرة أخرى.