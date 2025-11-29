قدر اللّٰه وماشاء فعل.. تعليق حنان مطاوع بعد حريق لوكيشن مسلسل الكينج

علّقت الفنانة حنان مطاوع على الحريق الذي نشب في موقع تصوير مسلسل “الكينج” داخل ستوديو مصر، مؤكدة أن ما حدث هو قضاء وقدر، وعبرت عن امتنانها لسلامة فريق العمل رغم حجم الخسائر.

وكتبت مطاوع على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: "الحمد للّه على كل شئ كل الشكر والتقدير للفريق الكبير على التعب والمجهود المبذول تعب ومجهود المنتج الكبير عبدلله أبو الفتوح ومهندس الديكور الرائع تامر إسماعيل وجميع القائمين على العمل".

وتابعت: "والشكر للمنتج محمد السيد وفريق الإنتاج على التضحية للحفاظ على أقل الخسائر وكل الشكر لوزارة الداخلية وقوات الدفاع المدني على المجهود العظيم في السيطرة على الموقف والحفاظ على الأرواح المتواجدة".

واختتمت: "دعواتكم للجميع، وقدر اللّٰه وماشاء فعل انتظرونا في رمضان إن شاء الله".

أحداث مسلسل الكينج

يشارك محمد إمام، في بطولة مسلسل الكينج، عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنانة ميرنا جميل، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان مصطفى خاطر.

وتدور أحداث مسلسل الكينج، في إطار تشويقي اجتماعي حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية ويواجه تحديات كبيرة يحاول التغلب عليها. وسينطلق تصوير العمل في الأسابيع المقبلة بين مصر وأوروبا وبعض الدول العربية.