قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن كأس العالم لـ عام 2026 ومنافسة إيطاليا.

كأس العالم 2026

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إيطاليا لن تنافس علي كأس العالم 2026.. وأنا أتمني إنهم يصعدوا من خلال الملحق، لأن المونديال بدون إيطاليا يبقي ناقص حاجات كتير جداً، ويغيب عنه جزء كبير من المتعة".

إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم

ويذكر أنه أيام وتنطلق قرعة نهائيات كأس العالم 2026، ولكن الأزمات السياسية مازالت تؤثر سلبا على مجريات الأمور.

حيث  أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم مقاطعة قرعة نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذلك بعد رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني.

وجاء قرار ايران، بعن أن اعتبرت الموقف الأمريكي "سياسيًا بحتًا" لا علاقة له بالرياضة، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمكسيك، لاستضافة البطولة العالمية.

ويأتي المنتخب الايراني ضمن منتخبات المستوى الثاني الذي يضم  كرواتيا وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

يرصد موقع “صدى البلد”، قائمة المنتخب التي قررت الانسحاب من كاس العالم لاسباب سياسية 

١-مصر: حيث انسحبت مصر من تصفيات كأس العالم 1958 بسبب مشاركة إسرائيل في التصفيات. 

٢-السودان: والتي انسحبت من تلك التصفيات (1958) لنفس السبب السياسي ضد إسرائيل. 

 ٣-إندونيسا: حيث رفضت خوض مباراة مع منتخب إسرائيل على أرضه، وانسحبت من التصفيات 1958. 

٤-تركيا : والتي انسحبت من تصفيات 1958 لأنها رفضت أن تكون ضمن مجموعة آسيا  أفريقيا.

٥-إريتريا : انسحبت من تصفيات كأس العالم 2026، والسبب المعلن سياسي: خوف من هروب اللاعبين وطلبهم لجوء سياسي.

٦- منتخبات أفريقيا:  حيث قرروا مقاطعة تصفيات كأس العالم 1966 جماعة من منتخبات أفريقية بسبب اعتراضهم على طريقة توزيع المقاعد في المونديال. 

وقرر وقتها جميع المنتخبات الـ 15 المؤهلة من أفريقيا انسحبت في النهاية، احتجاجًا على قلة المقاعد المخصصة لأفريقيا. 
 

٧-كوريا الشمالية (North Korea) : في تصفيات مونديال 1970، كوريا الشمالية انسحبت (أو رفضت المشاركة) لرفضها اللعب في إسرائيل. 
 

٨- الاتحاد السوفييتي"روسيا " :في تصفيات مونديال 1974، كان هناك “مباراة بلا خصم” بسبب أن الاتحاد السوفييتي رفض يذهب للعب في تشيلي بعد الانقلاب في تشيلي عام 1973. 
 

٩- أوستراليا / النمسا — 1938 (انزماج النمسا بألمانيا ): النمسا تأهلت لكأس العالم 1938 ثم تم ضمها إلى الرايخ الألماني بعد الـAnschluss (مارس 1938)، فانسحب منتخب النمسا ككيان مستقل وبعض لاعبيه اندمجوا في صفوف ألمانيا.

١٠- يوغوسلافيا / الاتحادات اليوغسلافية السابقة — حظر/استبعاد في أوائل 1990s : أثناء تفكك يوغوسلافيا وحروب البلقان فرضت الأمم المتحدة عقوبات؛ نتيجةً لذلك حُظرت مشاركات المنتخب 

شوبير كاس العالم ايطاليا احمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار

تعثر مفاوضات غزة وأزمة الأنفاق.. وخبير: سيتم إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار

حادث البحيرة

القصة الكاملة لوفاة مهندس وطبيبة و3 من أبنائهم في البحيرة

احتفالات اهالي قنا

احتفال سنوي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر منذ 85 عاما وحتى الآن في قنا ..ما القصة؟

بالصور

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

فيديو

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد