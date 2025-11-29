محامي رمضان صبحي يكشف تطورات قضية المنشطات

كشف الدكتور هاني زهران، محامي لاعب الكرة رمضان صبحي، آخر التطورات في قضية المنشطات المنظورة أمام المحكمة السويسرية، مؤكدًا أن الفريق القانوني سيقدم الطعن خلال 30 يومًا من إخطار الحكم الأخير، على أن يصدر الحكم النهائي خلال فترة تتراوح بين شهرين وخمسة أشهر.

وأوضح زهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن رمضان صبحي لم يتهم بتعاطي المنشطات، وإنما الإدانة تتعلق بمخالفة المادة 2.2 حول استخدام وسيلة محظورة أثناء سحب العينة، حيث تبين أن العينة الأولى كانت غير نمطية، بينما جاءت العينة الثانية سلبية.

وأشار المحامي إلى أن الحكم الأول في القضية صدر بالبراءة في يوليو 2024، قبل أن تتقدم الوكالة الدولية للمنشطات بالطعن في سبتمبر من نفس العام، ما أدى إلى استمرار النظر في القضية حتى صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي "الكاس" مؤخرًا.

بطلان حكم التحكيم

وأكد زهران أن الطعن الحالي أمام المحكمة السويسرية يركز على بطلان حكم التحكيم، مشيرًا إلى أن قبول المحكمة للطعن قد يؤدي إلى إلغاء الحكم، بينما في حال تأييد الحكم ستكون العقوبة أربع سنوات وفق المادة 2.2.

وختم المحامي بالتأكيد على الالتزام بالمواعيد القانونية للطعن وأن إجراءات المحكمة السويسرية ستحدد موعد صدور الحكم النهائي بين شهرين وخمسة أشهر من تاريخ تقديم الطعن.