الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة حوش عيسى
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
تكلفة الكيلو 47 قرش .. تفاصيل تشغيل السيارة بديل التوك توك في الجيزة
يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%
اعرف طرق الوقاية من الأزمة القلبية
نشوب حريق في السيارة .. الأسباب وكيف تتصرف سريعا
عمرو أديب يقود كيوت بديل التوك توك على الهواء
الإدارية العليا: إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بالمنيا مغاغة والعدوة وبني مزار»
ليه المحترفين بيرجعوا على الأهلي؟.. جمال عبد الحميد يثير الجدل| تفاصيل
دبلوماسي: رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة إدارة غزة
سوابق.. حبس المتحرش بفتاة بورسعيد داخل عقار
مجالس الفقه بالبحر الأحمر تناقش مكانة كبار السن وواجب برّهم في الشريعة الإسلامية
محامي رمضان صبحي يكشف تطورات قضية المنشطات

رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد البدوي

كشف الدكتور هاني زهران، محامي لاعب الكرة رمضان صبحي، آخر التطورات في قضية المنشطات المنظورة أمام المحكمة السويسرية، مؤكدًا أن الفريق القانوني سيقدم الطعن خلال 30 يومًا من إخطار الحكم الأخير، على أن يصدر الحكم النهائي خلال فترة تتراوح بين شهرين وخمسة أشهر.

وأوضح زهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أن رمضان صبحي لم يتهم بتعاطي المنشطات، وإنما الإدانة تتعلق بمخالفة المادة 2.2 حول استخدام وسيلة محظورة أثناء سحب العينة، حيث تبين أن العينة الأولى كانت غير نمطية، بينما جاءت العينة الثانية سلبية.

وأشار المحامي إلى أن الحكم الأول في القضية صدر بالبراءة في يوليو 2024، قبل أن تتقدم الوكالة الدولية للمنشطات بالطعن في سبتمبر من نفس العام، ما أدى إلى استمرار النظر في القضية حتى صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي "الكاس" مؤخرًا.

بطلان حكم التحكيم

وأكد زهران أن الطعن الحالي أمام المحكمة السويسرية يركز على بطلان حكم التحكيم، مشيرًا إلى أن قبول المحكمة للطعن قد يؤدي إلى إلغاء الحكم، بينما في حال تأييد الحكم ستكون العقوبة أربع سنوات وفق المادة 2.2.

وختم المحامي بالتأكيد على الالتزام بالمواعيد القانونية للطعن وأن إجراءات المحكمة السويسرية ستحدد موعد صدور الحكم النهائي بين شهرين وخمسة أشهر من تاريخ تقديم الطعن.

رمضان صبحي المنشطات قضية المنشطات المحكمة السويسرية

