7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
محامي رمضان صبحي يشكو دفاع المتهم الأول.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف أشرف عبد العزيز محامي اللاعب رمضان صبحي عن تقديمة اليوم بشكوي في نقابه المحامين ضد المسلك غير المألوف الذي قام به الزميل المحامي دفاع المتهم الاول.

شكوي أشرف عبد العزيز 

وكتب أشرف عبد العزيز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:ؤتقدمت اليوم بشكوي في نقابه المحامين ضد المسلك غير المألوف الذي قام به الزميل المحامي دفاع المتهم الاول ويعد سابقه غير محموده في العمل المهني ".

وتابع :وكان مسلكه عن عمد يستوجب المسائله ولانني ابن من ابناء نقابه المحامين فقد اثرت اللجوء الي بيتي نقابه المحامين وكان بمقدوري ان اكون علي كافه صفحات التواصل الاجتماعي علي هذا المسلك او الشكوي للنيابه العامه الا انني لجئت الي نقابتي وقانون المحاماه متدثراً به معتنقاً اياه للفصل بيني وبين الزميل حتي لا يقال يوماً اننا تركنا قانون المحاماه وذهبنا الي الشكاوي هذا ما تعلمناه وهذا ما توارثته .

واضاف :كما ان الزميل المحامي اصاب موكلي بأبلغ الأضرار التي يتعذر تداركها حالاً او مستقبلاً بأن هيئ الرأي العام الي تغيير مسار وموضوع الاتهام من مجرد اتهام الي ادانه افقدت موكلي تعاطف مستحق في جريمه القضاء فقط هو صاحب الحق في ان يقول كلمته فيها .

واستطرد :كما اضرت تلك الأقوال والافعال والبيانات التي اذاعها بسمعه موكلي فأحط بقدره ومكانته بين ذويه مما يمثل قصفاً صريحاً بالادعاء بأدانته مسبقاً قبل صدور حكم من القضاء بذلك .

وأختتم :"كما ان الالفاظ التي وردت علي لسانه رغم انه قد حضر في أولي جلسات المحاكمه مطلعاً علي اوراق الاتهام قام بتحريفها عن حقيقتها وعن مراد النيابة العامة منها مضيفاً اليها العديد من الاتهامات لمجرد الظهور الاعلامي وتحقيق عدد من المشاهدات علي حساب المتهمين وعلي حساب شخصيه عامه كموكلي وان كان هناك حديث بهذا الصدد كان من الاولي لدفاع موكلي والتحدث في الاعلام بأعتباره الشخصية العامه التي اظهرت هذه القضيه بحجم قضايا الرأي العام الا انني اثرت الا يكون هناك حديث لدفاعي غير حديث القانون بما لا يضر بأوراق القضيه وبالمركز القانوني لموكلي ولكافه المتهمين بأعتبارهم مواطنين وضع لهم الدستور والقوانين ضمانات المحاكمه العادلة دون ضغوط او توجيهات او التأثير على المحكمة او توجيه اعلامي لتلك المحاكمات او إلقاء الادانات من الافراد دون صفه قضائية اذ نربئ بقضائنا العادل وهو الحصن ان يؤثر في مثل هذه المزاعم والادعاءات .ولا يفوتني في هذا الامر ان اشكر النادي الاهلي ونادي بيراميدز وجماهير الكوره المصريه .

لكم مني ارق التحيات ،،

التوقيع 

محامي احافظ علي تقاليد واعراف واصول مهنتي وهي المحاماة ".

وكان قد دفع أشرف عبد العزيز محامي اللاعب رمضان صبحي في اتهامه و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة بانتفاء ركن العلم بالنسبة للاعب رمضان صبحي بالواقعة، وأيضا دفع مصطفي رمضان محامي اللاعب رمضان صبحي، بعدم رسمية الأوراق الخاصة بالامتحانات، وغير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وممهورة فقط بخاتم المعهد، ولم يتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي، وأن الواقعة تمت دون علم اللاعب رمضان صبحى، وأن المسؤول عنها هو المتهم الرابع.

و قدم دفاع اللاعب رمضان صبحي شهادات طبية تفيد إصابة موكله، وقدم دفوعا تضمنت انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة محل الاتهام.

كما دفع الدكتور محمد عرفات دفاع المتهم الثاني بقضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بانتفاء الصلة بين موكله وباقي المتهمين وعدم وجود أي دور له بالأوراق أو داخل لجان الامتحانات، باعتباره فرد أمن لا علاقة له باللجان، وعدم ثبوت أية تحويلات أو رسائل أو مكالمات بينه وبين باقي المتهمين، وأن موكله هو من ألقي القبض علي الطالب المنتحل لصفة اللاعب رمضان صبحي.

