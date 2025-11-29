مجدي عبد الغني يشوق متابعة لـ حلقة "ملعب البلدوزر".. اليوم

شوق الإعلامي مجدي عبد الغني متابعة لـ حلقة اليوم من برنامج ملعب البلدوزر.

حلقة مجدي عبد الغني

وكتب مجدي عبد الغني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ضيوف حلقة اليوم من ملعب البلدوزر

ك/ أسامة حسن – نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق

ك/ ربيع ياسين – نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر

من السبت للثلاثاء 10:30 مساءً

حلقة اليوم السبت 29/11/2025

ونلقي الضوء على المواجهات الأفريقية في المنافسات الإفريقية ومتابعة الثاني للدوري المصري اليوم في دوري الأبطال والكونفدرالية

في ضيافة الكابتن مجدي عبد الغني".

تجربة جون إدورد مع الزمالك

وفي إطار أخر ، أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن تجربة جون إدوارد المدير رياضي لنادي الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب حتى هذه اللحظة.

وقال عبدالغني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: حتى الآن تجربة جون إدوارد مع الزمالك غير ناجحة.

وأوضح أن المدير الرياضي تعاقد في بداية عمله مع المدرب يانيك فيريرا، رغم أنه ليس — من وجهة نظره — المدرب الأنسب لقيادة الفريق، إلى جانب التعاقد مع لاعبين لم ينجح أي منهم في صناعة الفارق داخل الملعب منذ بداية الموسم.

وأضاف عبدالغني: النادي لم يستفد ماليًا ولم تحدث أي انتعاشة داخل الزمالك، وبالتالي التجربة حتى الآن غير ناجحة.