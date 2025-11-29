ظلم كبير للأندية..سهام صالح تعلق على غياب الـ Var خلال مباريات دور المجموعات في البطولات الإفريقية

علقت الإعلامية سهام صالح، على غياب تقنية الفيديو (Var) في مباريات دور المجموعات للبطولات الإفريقية.

وكتبت سهام صالح عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "عدم وجود تقنية الـ Var في دور المجموعات هو قرار غريب جدًا وملهوش أي مبرر بصراحة وبيتسبب في ظلم كبير للأندية".

ومن جانبه طالب أيضًا الإعلامي مهيب عبدالهادي بضرورة التدخل الحاسم لإلزام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بتطبيق تقنية الفيديو (VAR) خلال مباريات دور المجموعات في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية التي تشهدها بعض المباريات وصلت إلى مستوى “كارثي”.

وكتب عبدالهادي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الحقيقة لابد من وجود تدخل حاسم وقاطع لتطبيق الفار في دور المجموعات لبطولات إفريقيا، مانراه أخطاء تحكيمية كارثية بمعنى الكلمة، هل المشكلة في الملاعب ولا في التكلفة ولا في إيه بالظبط”.