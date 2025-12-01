قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ديني

دعاء شهر ديسمبر .. اللهم أفتح لي أبواب فضلك

الدعاء
الدعاء

دعاء شهر ديسمبر، يعد واحدًا من الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن أصبحنا فى شهر ديسبمر أخر شهر فى السنة، ويبحث الكثير عن دعاء اخر شهر فى السنة آملين أن يختموا السنة بكل خير وجبران خاطر، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء اخر شهر فى السنة.

دعاء أخر شهر فى السنة

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده.

دعاء شهر ديسمبر 

«ربي أنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا».

«اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع».

«ربي أن لك عبادًا ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادًا يسألونك شفاء فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادًا يطلبون غفرانك فاعف عنهم».

«يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب».

دعاء أخر شهر فى السنة

1. اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .
2. اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة و ونهايتها خير.
3. اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.
4. يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.
5. اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.
6. مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.
7. اللهم بداية للأيام الجميلة.
8. اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.
9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.
10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.
11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.
12. اللهم ارزقنا الصحة والعافية.
13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.
14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.
15. اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما أنتظره.
16. اللهم أعنّي و أجعلها نهاية جهدي فرح.
17. اللهم اجعلها سنة خير وسعادة وتحقيق أمنيات مع بداية السنة الجديدة.
18. اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.
19. اللهم اجعل السنة الجديدة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.
20. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.
21. اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.
22. اللهم كما اقتربت بداية السنة الجديدة ، نسالك توفيقا من عندك وبدايه خير للجميع.

