وكيل صناعة الشيوخ: تشغيل المصانع المتعثرة ضرورة لدعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج

أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، باعتبارها أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأوضح غنيم أن تشغيل هذه المصانع يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية، والحدّ من الاعتماد على الاستيراد، مشدداً على ضرورة تقديم حلول عملية وسريعة للمعوقات التمويلية والإدارية التي تواجه هذه المنشآت.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الصناعة الوطنية، وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة تشريعية واستثمارية محفزة، بما يضمن عودة المصانع المتوقفة للإنتاج ودفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام.

وأكد أن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ مستمرة في متابعة هذا الملف الحيوي، وتقديم التوصيات التي تضمن تحقيق أقصى استفادة من القدرات الصناعية القائمة بما يخدم رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.