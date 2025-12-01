برد أقوى وليال قارسة.. موعد بدء فصل الشتاء رسميا بمصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيماء مجدي

مع اقتراب فصل الشتاء واقتراب العد التنازلي لبدء موجاته الباردة، تتزايد تساؤلات المواطنين حول طقس الأشهر المقبلة وما يحمله من مفاجآت مناخية وموعد بدء فصل الشتاء 
 

كيف سيكون شتاء 2026؟

ومن جانبه ،كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن موعد بدء فصل الشتاء فلكيًا، حيث يقرب من  أسابيع كامله على بدايته الرسمية وستكون يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 20 مارس 2026 مما يعنى أنه يستمر لمدة 88 يوما من البرد والمطر .


وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له أن  شتاء 2026 قصير وسيكون  أبرد من الطبيعي .
 

وأوضح أن توقعات الشتاء 2025/2026:
برد أقوى وليالي قـارسـة حيث أكد خبراء المناخ أن الشتاء بقى "أقصر… لكنه أبرد".

الأرصاد تحذر وتحسم تفاصيل طقس الفترة القادمة


موجات صقيع

وأكد “رئيس مركز معلومات تغير المناخ ” أن هناك احتمالات واضحة لموجات صقيع ومحتمل أن تنخفض درجات الحرارة  لاقل من 4 درجات في بعض المناطق (الدلتا – شمال الصعيد – الواحات).
أمطار متقلبة… وسيـول محتملة
الأمطار ستكون متفاوتة: من خفيفة لمتوسطة لغزيرة في بعض الفترات ، مع وجود فرص كبيرة لنشاط نوات قوية على البحر المتوسط.

سيول محتملة

ولفت إلى أنه هناك  احتمالات سيول في: الظهير الصحراوي – سيناء – بعض مناطق الدلتا عند التقاء المنخفضات ،  ومع ذلك هناك  فترات جفاف بين المنخفضات بسبب اضطراب المناخ.
كما توقع رياح نشطة واضطرابات جوية خصوصًا في يناير وفبرايرمع  اضطراب البحرين وبرودة ليلية أعلى من الطبيعي.
وتابع قائلا :" استعدوا لـ شتا بارد… متقلب… ومليان مفاجآت".

 

الأرصاد


 

ويوصي خبراء المناخ بضرورة مراجعة الملابس الشتوية والبدء في ارتدائها ليلاً، خاصة في ساعات متأخرة وفترة الصباح الباكر، لتجنب نزلات البرد والأمراض الموسمية التي تنتشر مع تقلبات الطقس.

كما يجب على المزارعين الانتباه إلى المحاصيل التي تتأثر بالصقيع والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحمايتها خلال الليالي الباردة المقبلة.
 

