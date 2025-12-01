أستاذ هندسة الطرق: وضع مطب صناعي على طريق رئيسي يسبب ضررًا أكبر من نفعه

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، إن مصر تلتزم بالمعايير الهندسية المعتمدة دوليًا في تصميم وتنفيذ الطرق والكباري، مشددًا على أن لكل طريق تدرجًا وظيفيًا يحكم طبيعة استخدامه والسرعات المسموح بها، ووضع الإشارات الضوئية والمطبات الصناعية عليه.

الطرق والمحاور الرئيسية

وأوضح حسن مهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطرق والمحاور الرئيسية ذات السرعات المرتفعة لا يجوز وضع مطبات صناعية أو إشارات مرور عليها، التزامًا بالأكواد الدولية التي تمنع أي عوائق قد تهدد سلامة الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن الحلول البديلة الأكثر أمانًا لعبور المشاة في المناطق ذات الكثافات السكانية تشمل إنشاء كباري مشاة أو أنفاق مخصصة.

وشدد حسن مهدي، على أن وضع مطب صناعي على طريق رئيسي يسبب ضررًا أكبر من نفعه، إذ تعتمد الطرق الحرة والسريعة على سرعات تتجاوز 100 كيلومتر/ساعة، ولا يسمح فيها بأي عناصر تباطؤ مفاجئة، مضيفًا أن الطرق الحضرية داخل المدن تخضع لإشراف المحافظات ومديريات الطرق والنقل بكل محافظة، مؤكدًا أن الطرق المحلية أو التجميعية أو التوزيعية يمكن أن تحتوي على مطبات صناعية أو إشارات ضوئية وفقًا لمعايير السرعة وعرض الطريق وطبيعة الكثافة العمرانية.