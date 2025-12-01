قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة
همت الحسينى

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، المهرجان الكشفي الـ45 والإرشادي الـ33 لجوالي وجوالات الجامعة تحت شعار “الجوالة نحو الرقمنة”.

وحضر الافتتاح الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد الطنطاوي أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، والدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة،  أحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب، وفاطمة الهباوي مدير إدارة نشاط الجوالة، والدكتور مجدي خالد مدير المخيم الكشفي، ومنسقي الأنشطة الطلابية بالكليات، ومديري إدارات الرعاية بالإدارة العامة والكليات، ومديري رعاية الشباب بالكليات، وذلك بالمخيم الدائم بالقرية الأولمبية، وبمشاركة كبيرة من طلاب الجامعة.

بدأت فعاليات المهرجان بتلاوة آيات قرآنية، ثم طابور عرض ودخول جوالي وجوالات كليات الجامعة إلى ساحة العلم، أعقبه بدء مراسم تحية العلم بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وبمساهمة فريق الهلال الأحمر المصرى.

ورحّب الدكتور شريف خاطر بالحضور في افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، والذي تحرص الجامعة على تنظيمه على مدار سنوات ممتدة، مؤكدًا أهمية هذا المهرجان لكونه يقدم نموذجًا للعطاء وروح الفريق، ومشيدًا بجهود الطلبة والطالبات المشاركين في الفعاليات.

ووجّه رئيس جامعة المنصورة الشكر للدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكافة الحضور، على جهودهم المتميزة وحرصهم على التواجد مع أبنائهم الطلاب في افتتاح المهرجان.

كما وجّه الطلاب إلى ضرورة استثمار مشاركتهم في هذا الحدث لتعزيز مهاراتهم القيادية، وتنمية حس المبادرة، والعمل بروح الفريق، وإظهار الصورة المشرفة لطلاب جامعة المنصورة داخل الأنشطة الكشفية.

ووجّه الدكتور محمد عطية البيومي الطلاب من الجوالة والجوالات بضرورة الفخر لانتمائهم لكلياتهم ولجامعة المنصورة العريقة، مشيرًا إلى أن الطالب الجوال يعد نموذجًا للمواطن الفعال الذي يعمل مع الآخرين، ويجسد روح المشاركة والتعاون، وإحياء روح الفريق، والتعايش وتقبل الآخر، من أجل الخدمة العامة وخدمة الوطن ومصرنا العزيزة.

وتم تكريم الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة تقديرًا لجهوده في دعم الأنشطة الطلابية، ثم قام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور محمد عطية البيومي، وقيادات قطاع التعليم والطلاب، والمشرفين على نشاط الجوالة والخدمة العامة، وعدد من قادة وخريجي جامعة المنصورة.

وعقب إعلان افتتاح المهرجان، تفقد الدكتور شريف خاطر أرض المخيم الكشفي، والأراضي الكشفية الخاصة بالكليات، ومعرض أنشطة ومنتجات الجوالة لمختلف كليات الجامعة، والذي تضمن أعمالًا فنية، ومشغولات يدوية، ومخيمات، وملصقات كشفية، وأنشطة توعوية، وعروضًا متنوعة. كما التقط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين.

يأتي تنظيم المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، والذي تقيمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب على مدار أسبوع كامل بالمخيم الكشفي، في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات طلابها، واستغلال طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، ومنها دعم الأنشطة الطلابية لأهميتها في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإبداع والعمل بروح الفريق.

