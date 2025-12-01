سفير مصر بالكويت: العملية الانتخابية تسير بسلاسة منذ انطلاقها صباح اليوم

أكد سفير مصر لدى الكويت السفير محمد أبوالوفا، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة منذ انطلاقها في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم /الاثنين/ وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إقبال من الجالية في الكويت.

ولفت السفير - في تصريح اليوم - إلى أن هناك منظومة متكاملة حرصت السفارة المصرية في الكويت على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية وبتوجيهات من الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، لتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات للمساعدة في إتمام هذا الاستحقاق الانتخابي المهم بشكل احترافي وميسر لجميع أبناء الجالية المصرية.

وقال السفير أبوالوفا، رئيس اللجنة الانتخابية بالكويت، إن "السفارة المصرية في الكويت، على ضوء تجربتها في المرحلة الأولى، التى تجرى الإعادة فى عدد من دوائرها، قامت بالإعداد والتحضير والتنظيم الجيد لمختلف الدوائر التي جرى تقسيمها على قاعتين كبيرتين، وبالتالي منذ بدء التصويت في الصباح وعلى الرغم من الإقبال الجيد تجري العملية الانتخابية بسلاسة كبيرة وعلى نطاق تنظيمي واسع وجرى استيعاب كل الناخبين وإنهاء الإجراءات التصويتية في دقائق".

وأوضح أن هذه السيولة في الإجراءات التصويتية تجري بفضل إعداد مسبق من جانب طاقم البعثة الدبلوماسية والذي جرى دعمه من قبل وزارة الخارجية بعدد من الأفراد والأجهزة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن الإجراءات التنظيمية لعملية الانتخابات تمت كذلك بالتنسيق مع الجهات الكويتية المعنية مثل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية التي تقوم بجهد كبير في تأمين المقر الانتخابي وتنظيم عملية دخول وخروج الناخبين من الجالية وتقديم كافة التسهيلات، مضيفا أن وزارة الصحة الكويتية كذلك خصصت طاقم اسعاف وتوفير إسعافات أولية للحالات الطارئة بمقر اللجنة الانتخابية فضلا عن توفير مقاعد متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

يذكر أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وانتخابات الدوائر الـ19 المبطلة بها على المقاعد الفردية تجري اليوم وغدا للجاليات المصرية في الخارج