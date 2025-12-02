قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف
على أغنية ضيعنا.. عمرو أديب يرقص ويغني وينقط عمر كمال
كييف رفضت التنازل عن أراضي.. هل فشلت محادثات فلوريدا بين أمريكا وأوكرانيا؟
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 2-12-2025
هل البورصة حلال أم حرام؟.. اعرف رأي الدين
إجراءات وشروط الحصول على المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الجديد
الحكومة السودانية تعرض على روسيا اتفاقا لإنشاء قاعدة بحرية
محامي رمضان صبحي يكشف كواليس دفاعه في قضايا غالي والسعيد
أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري
تامر حسني يعلن عن حفل خيري بعد تعافيه من وعكته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تناشد المواطنين التعاون في التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية

القاء المخلفات
القاء المخلفات
حمادة خطاب

ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في جهود التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكك الحديدية، وذلك ضمن الحملة الموسعة التي تنفذها الوزارة تحت عنوان "سلامتك تهمنا" لتوعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، بما يحافظ على أرواحهم ويحمي الملكية العامة للدولة.

وأكدت وزارة النقل أن إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية أو داخل حرم السكة قد يتسبب في حرائق وحوادث جسيمة، وينتج عنه تعطل حركة القطارات وإتلاف للممتلكات العامة، فضلًا عن آثاره السلبية على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للمنظومة. وشددت على أن هذه الممارسات تتعارض مع حجم التطوير الشامل الذي شهدته السكك الحديدية خلال الأعوام الماضية، والذي انعكس على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

خطة تطوير شاملة لمنظومة السكك الحديدية 

تواصل وزارة النقل تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة السكك الحديدية منذ عام 2014، شملت تحديث الأسطول، ورفع كفاءة المحطات والمزلقانات، وتحديث نظم الإشارات، وإنشاء ورش حديثة، بما ساهم في تحسين مستوى الأمان والانضباط وتقليل زمن التقاطر. وتأتي حملات التوعية، ومن بينها حملة "سلامتك تهمنا"، كجزء مكمل للجهود الفنية بهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للمرفق والمحافظة على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة لتحديث هذا القطاع الحيوي.

وزارة النقل قضبان السكك الحديدية مرفق السكك الحديدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

البنك الأهلي المصري

حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد

ترشيحاتنا

سامسونج

سامسونج تتيح تتبع الأمتعة الذكي لركاب الخطوط الجوية التركية

شيري iCar V27

بتصميم الـ SUV.. ماذا تقدم شيري iCar V27؟

جيلي إمجراند

تبدأ من 61 ألف ريال.. أسعار ومواصفات أرخص سيدان تقدمها جيلي في السعودية

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد