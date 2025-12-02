النقل تناشد المواطنين التعاون في التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية

ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في جهود التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكك الحديدية، وذلك ضمن الحملة الموسعة التي تنفذها الوزارة تحت عنوان "سلامتك تهمنا" لتوعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، بما يحافظ على أرواحهم ويحمي الملكية العامة للدولة.

وأكدت وزارة النقل أن إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية أو داخل حرم السكة قد يتسبب في حرائق وحوادث جسيمة، وينتج عنه تعطل حركة القطارات وإتلاف للممتلكات العامة، فضلًا عن آثاره السلبية على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري للمنظومة. وشددت على أن هذه الممارسات تتعارض مع حجم التطوير الشامل الذي شهدته السكك الحديدية خلال الأعوام الماضية، والذي انعكس على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

خطة تطوير شاملة لمنظومة السكك الحديدية

تواصل وزارة النقل تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة السكك الحديدية منذ عام 2014، شملت تحديث الأسطول، ورفع كفاءة المحطات والمزلقانات، وتحديث نظم الإشارات، وإنشاء ورش حديثة، بما ساهم في تحسين مستوى الأمان والانضباط وتقليل زمن التقاطر. وتأتي حملات التوعية، ومن بينها حملة "سلامتك تهمنا"، كجزء مكمل للجهود الفنية بهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للمرفق والمحافظة على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة لتحديث هذا القطاع الحيوي.