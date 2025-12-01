رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد مزرعة النخيل ومواقع الإنتاج الزراعي التابعة لكلية الزراعة

في إطار متابعة الجامعة لمنظومة العمل الحقلي ورفع كفاءة مواقعها البحثية والإنتاجية قام الدكتور عبد العزيز طنطاوي - رئيس جامعة الوادي الجديد بزيارة تفقدية موسّعة لمزرعة النخيل ومواقع الإنتاج الزراعي التابعة لكلية الزراعة بحضور كلٍّ من:

الدكتور/ أيمن كساب -عميد كلية الزراعة و الدكتور / خالد عبد الحفيظ -وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ومدير مركز التجارب والبحوث الزراعية والدكتور / محمد كمال المشرف العام على المزرعة والدكتور/ أحمد محمود - المشرف العلمي على مزرعة الفاكهة والدكتور / عمر فتحي - المشرف العلمي على مزرعة المحاصيل.



وخلال الزيارة تابع معالي رئيس الجامعة سير الأعمال الجارية في الخدمة الشتوية لأشجار النخيل واطّلع على جهود فرق العمل داخل صوب الخضر والزينة كما قام سيادته بتفقد مزرعة المحاصيل والوقوف على آخر تطورات خُطط الزراعة والإنتاج ونسب التنفيذ بالمواقع المختلفة.

وفي ختام جولته عقد سيادته اجتماعًا مع السادة المهندسين والعاملين بالمزرعة حيث وجّه لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهدٍ واضح في تطوير المزرعة ورفع كفاءتها مشيدًا بروح الالتزام والعمل الجماعي ومؤكدًا على استمرار الجامعة في توفير كل الاحتياجات اللازمة لدعم منظومة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة مخرجاتها .