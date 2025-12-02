قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
3 أدعية عن النبي للشفاء والوقاية من الحسد.. لا تغفل عنها
أمر غير مقبول.. حازم إمام يرد على تصريحات فيريرا بشأن الزمالك
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن فهد آل سعود
محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي وأبو ريدة عرض المساعدة
خطر على النظام الاجتماعي.. ننشر حيثيات المحكمة في اتهام البلوجر قمر الوكالة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
مفاجأة صادمة.. محامي رمضان صبحي يكشف نسبة قبول المحكمة الفيدرالية لطعن المنشطات
جيش الإحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية إنزال جوي جنوب جنين بالضفة الغربية
المتحدث باسم وزارة الخارجية يكشف تفاصيل إطلاق سراح 3 مصريين في مالي
الشتا يدق البيبان| الأرصاد الجوية: أمطار على كفر الشيخ والسواحل الشمالية خلال ساعات
جدول ترددات القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 على نايل وعرب سات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.. طاقات جديدة وفرص غير متوقعة لكل الأبراج

الابراج
الابراج
ريهام قدري

مع بداية يوم الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥، تتجدد حركة الكواكب لتمنح كل برج طاقة مختلفة وتوقعات تحمل مزيجًا من الفرص والتحديات.

 وبين دعم مهني للبعض، واستقرار عاطفي لآخرين، تكشف توقعات الأبراج عن ملامح يوم يحمل الكثير من التفاصيل.

 وفيما يلي يستعرض «حظك اليوم» أبرز توقعات الفلك وتأثيراتها على الأبراج الاثني عشر.

حظك اليوم الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥


الحمل
يوم داعم عمليًا؛ تنجز مهامك بسرعة وتستعيد حماسك. عاطفيًا: قد تتغير نظرتك لأحد الأشخاص نحو الأفضل.
الثور
تشعر بالاستقرار وتقترب من تحقيق هدف مالي. تجنب العناد اليوم. عاطفيًا: تحتاج جلسة هادئة مع الشريك.
الجوزاء
أفكارك مبتكرة وتلفت الأنظار في العمل. اجتماعيًا: مقابلة مفيدة. عاطفيًا: خطوة جديدة في العلاقة.
السرطان
تشعر بطاقة قوية تدفعك لإنجاز ما تأجل. حاول فقط التحكم في حساسيتك. عاطفيًا: عودة الانسجام بعد نقاش بسيط.
الأسد
ربما تواجه ضغوطًا، لكنك تنجح في إدارة اليوم. 

لا تستعجل. عاطفيًا: بعض التوتر يحتاج لمرونة منك.


العذراء
تركيزك عالي وقراراتك حكيمة. فرصة لحل مشكلة قديمة. عاطفيًا: استقرار وثقة متبادلة.
الميزان
مزاجك أفضل بكثير اليوم، والنتائج تليق بمجهودك. عاطفيًا: كلمات الشريك تمنحك طمأنينة.
العقرب
تستعيد سيطرتك على تفاصيل كثيرة وتلتزم بخططك. عاطفيًا: تعبير جميل من الشريك يسعدك.
القوس
يوم مليء بالطاقة والحظ، مناسب لخطوات جريئة أو سفر. عاطفيًا: انسجام وزيادة تقارب.
الجدي
احذر التسرع في العمل. تحتاج قليلًا من الهدوء. عاطفيًا: لا تدخل في جدال غير ضروري.
الدلو
أفكار جديدة وقرارات ناجحة. اليوم مناسب للبدء في مشروع أو خطوة جديدة. عاطفيًا: مفاجأة إيجابية.
الحوت
تشعر بالراحة بعد فترة ضغط. الأجواء عاطفيًا دافئة ومليئة بالتفاهم. مهنيًا: تتقدم بثبات.

الابراج ابراج حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

ترشيحاتنا

ميتة السوء

حقيقة ميتة السوء.. علي جمعة: النبي استعاذ منها فاتقوها بهذا العمل

الدكتور هاني تمّام

أستاذ بالأزهر يوضح أعظم الأحاديث التي بينت كيف يكون الإنسان راقيا

الدكتور معوض حماد عبد الوهاب

تكليف الدكتور معوض حماد عبد الوهاب مديرًا للإدارة العامة للدعوة والأوقاف بالمنوفية

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد