تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق
دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم
صديقة هبة الزياد: الإعلامية الراحلة خريجة أزهر وكانت حافظة 27 جزء
قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج
القومي للإعاقة يشيد بتصريحات الرئيس السيسي لحماية الأطفال
خبير دولي: تفعيل المادة 39 يهدد استقرار إثيوبيا ويعيد رسم خريطة القرن الإفريقي
تصعيد روسي وتحرك فرنسي.. بوتين يرفض اتفاق السلام وماكرون يطلق خطة التجنيد الوطني
كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة
من قاعدة قندهار إلى البيت الأبيض.. كشف هوية منفذ الهجوم على الحرس الوطني
أحمد السعدني: أنا رومانسي جدا وبتوتر لما يجيلي شغل.. فيديو
حلمي عبد الباقي: مصطفى كامل شتمني بألفاظ جارحة في تسريب صوتي.. فيديو
أبو ريدة يحسم الجدل حول مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر
حظك اليوم الجمعة 28 نوفمبر.. طاقة جديدة وتوقعات مفاجئة لكل الأبراج

ريهام قدري

مع بداية يوم الجمعة 28 نوفمبر، تتجدد الطاقات وتتغيّر الأجواء الفلكية لتمنح كل برج فرصًا مختلفة ومسارات جديدة، البعض ينتظر أخبارًا مهنية، وآخرون يبحثون عن استقرار عاطفي أو انفراجة مالية. في هذا التقرير، نعرض لك توقعات الأبراج لهذا اليوم بطريقة مبسطة تساعدك على فهم أجواء يومك وما ينتظرك من مفاجآت. تذكري دائمًا أن هذه التوقعات للترفية فقط، بينما يبقى الواقع تصنعينه أنت بخطواتك واختياراتك.

الحمل
يوم مناسب لإنهاء المهام المؤجلة. قد تسمع خبراً ساراً بخصوص العمل. عاطفياً: تعامل بلطف أكبر.
 

 الثور
طاقتك عالية وتستطيع إنجاز الكثير. احرص على تجنب العصبية مع المقربين. مكسب مالي بسيط محتمل.
 

 الجوزاء
تواصل واضح اليوم… رسائل أو مكالمة تغيّر مزاجك للأفضل. عاطفياً: فرصة لتصفية سوء تفاهم.
 

 السرطان
هدوء نسبي لكنك تميل للتفكير الزائد. الأخبار المالية جيدة. حاول الاهتمام براحتك النفسية.
 

 الأسد
تُسلَّط عليك الأضواء في العمل أو السوشيال. عاطفياً: مفاجأة لطيفة من الشريك أو شخص مهتم.
 

 العذراء
تركيزك عالي اليوم. مناسب للتخطيط أو اتخاذ قرار. عاطفياً: كن أكثر مرونة.
 

 الميزان
قد تتلقى دعوة أو لقاء اجتماعي مهم. مالياً: صرف غير متوقع، لكن بسيط. حافظ على اتزانك.
 

 العقرب
قوة في الحدس… اتبع إحساسك. عاطفياً: اللحظة مناسبة لفتح قلبك. مهنياً: فرصة تطور.
 

 القوس
مزاجك ممتاز وتميل للإنجاز والنشاط. خبر جيد من صديق أو شغل. عاطفياً: علاقة تتحسن.
 

 الجدي
يوم عملي بحت، لكن نتائجه مرضية. لا تتوتر. عاطفياً: تحتاج مساحة هادئة للحديث بوضوح.
 

 الدلو
أفكار جديدة تظهر فجأة، وقد تحظى بدعم من شخص مؤثر. عاطفياً: لا تؤجل الكلام المهم.
 

 الحوت
حساسيتك عالية اليوم، لكنك قادر على تحويلها لقوة. مهنياً: خطوة إيجابية في الطريق. عاطفياً: دفء وتقارب.

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

الزمالك

الزمالك: الأجواء مثالية في جنوب أفريقيا..والدباغ جاهز لمواجهة كايزر تشيفز

منتخب مصر الثانى

أحمد حسن: جاهزون لتشريف مصر في كأس العرب

منتخب مصر الثانى

عمرو السولية: هدفنا إسعاد الشعب المصري في بطولة كأس العرب

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد