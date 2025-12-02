خبير إيراني: 30% من منتسبي الجيش اللبناني من أعضاء حزب الله

أفاد الدكتور حسين محمدي سيرت، أحد خبراء جامعة الإمام صادق ، أن 30% من منتسبي الجيش اللبناني هم من أعضاء حزب الله، و ذلك خلال مقابلة نشرتها إذاعة على الإنترنت تابعة للموقع الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي باسم "راديو نكار".

الباسيج الإيراني

كما رأى أن هذا التداخل يعكس نموذجاً تنظيمياً أقرب إلى الباسيج الإيراني، لافتا إلى أن أسلوب إدارة حزب الله يشبه نموذج الباسيج، وكذلك الجماعات التابعة لما يسمى "محور المقاومة" في العراق.

وقال الخبير الإيراني: "إنهم يرتدون صباحاً زي الجيش ومساء ينضمون إلى الحزب".

وأوضح أن النهج المتّبع في الحشد الشعبي وبعض الفصائل هناك يشبه نموذج الباسيج، كما أن الحوثيين في اليمن يقاتلون بأسلوب قريب من الباسيج، بحسب رأيه.

أيضاً اعتبر أن هذا الترابط يبيّن أن ما تعرف بـ"فصائل المقاومة" والباسيج باتا متداخلين، وأن الباسيج كان منذ البداية "منهجاً وتقنية لتوسيع نموذج المقاومة عالمياً"، وفق قوله.

