إعلامي ينتقد وضع شعارات الأندية على الشاشة خلال بث المباريات

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي قرار وضع شعارات الأندية على نتيجة المباراة خلال بثها على الشاشة بدلا من أسماء الفرق في مباريات كأس مصر.

وكتب خالد طلعت: "قرار خاطىء وغريب جدا وغير مدروس من إدارة قنوات أون سبورت بوضع شعارات الأندية على نتيجة المباراة على الشاشة بدلا من أسماء الفرق في مباريات كأس مصر وخاصة أن البطولة تضم عدة أندية من الدرجة الأولى".

وأضاف: "هل مطلوب من المشاهد العادي انه يفتح على الماتش في أي وقت ويبقى عارف شعارات أندية بورفؤاد وتليفونات بني سويف وبترول أسيوط والسكة الحديد والمصرية للاتصالات ومسار ودكرنس وأبو قير للأسمدة وجي ؟؟!!".

وختم :"أرجو التراجع عن هذا القرار ووضع أسماء الأندية كما هو معتاد للتسهيل على المشاهد في متابعة المباريات على ON Sport".