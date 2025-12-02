وزارة العمل تطلق الدفعة الأولى من برنامج “سفراء العمل”

أعلن وزير العمل محمد جبران إطلاق الدفعة الأولى من برنامج "سفراء العمل"، والذي يستهدف تدريب الشباب والفتيات من مختلف المحافظات داخل وزارة العمل، ليكونوا نموذجاً لجيل جديد واعٍ بحقوقه وواجباته، وقادراً على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير مهاراته والبحث عن فرص عمل لائقة، ونقل هذه المفاهيم إلى أقرانهم عبر المنصات الرقمية وفي المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يأتي في إطار حرص الدولة على تمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في قضايا سوق العمل، والعمل اللائق، والسلامة والصحة المهنية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئة العمل.

وقال وزير العمل إن المشاركين في برنامج "سفراء العمل" سيحصلون على تدريب متكامل يشمل مفاهيم العمل اللائق، ومعايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى معايشات ميدانية في مصانع وشركات نموذجية، بما يتيح لهم التعرف عملياً على أفضل الممارسات في إدارة بيئة العمل، وضمان حقوق العاملين.

وأكد جبران أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بملف تمكين الشباب، مشيراً إلى أن البرنامج يعكس توجهاً واضحاً نحو دمج التقنيات الحديثة في سياسات التشغيل، من خلال تدريب المشاركين على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار، وتحليل البيانات المرتبطة بسوق العمل، وإنتاج محتوى توعوي رقمي يخدم خطط الدولة في هذا المجال.

وأضاف أن المتدربين الذين يجتازون البرنامج بنجاح سيُمنحون شهادة تقدير من وزارة العمل، إلى جانب إتاحة فرص حقيقية للمشاركة في المبادرات والحملات التطوعية التي تنفذها الوزارة، بما يعزز دورهم كسفراء توعية بين الشباب، ويسهم في بناء كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في ملف العمل والتشغيل.