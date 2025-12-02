غياب حبيبة.. أميرة يوسف تكشف عن إجراء جديد بنهائي دورة شمال أفريقيا| خاص

كشفت أميرة يوسف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئات، عن آخر التعليمات الفنية للاعبات الفراعنة قبل مواجهة المغرب عصر اليوم، الثلاثاء، في نهائي دورة شمال أفريقيا.

وقالت أميرة يوسف، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" من تونس: “طالبت لاعبات منتخب مصر خلال المران الأخير استعدادا لمواجهة المغرب، بالهدوء والتركيز على مدار مجريات نهائي دورة شمال أفريقيا”.

وأضافت مدربة منتخب مصر: “نحمل على عاتقنا كمنتخب الناشئات حصد أول لقب في دورة شمال أفريقيا ومواصلة النجاحات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة”.

وتابعت: “منتخب مصر يفتقد في نهائي دورة شمال أفريقيا أمام المغرب وجود حبيبة بكتاش، لاعبة فريق مسار، وللأسف كان عندها امتحانات، وهي لاعبة مهمة ومؤثرة”.

تعديل موعد نهائي دورة شمال أفريقيا

أبلغت اللجنة المنظمة لدورة شمال أفريقيا بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بتقديم موعد المباراة النهائية بين مصر والمغرب المقرر لها اليوم، الثلاثاء، 30 دقيقة، لتقام فى الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة بدلا من الرابعة عصرا كما كان مقررا.

جاهزون لنهائي المغرب

أكدت أميرة يوسف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما، جاهزية الفراعنة لخوض المباراة النهائية فى دورة شمال أفريقيا المقامة حاليا في تونس.

وقالت أميرة يوسف، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “المفروض إحنا في انتظار هنلاعب مين في النهائى، المغرب هيلاعب الأردن، والفائز من المنتخبين سيواجه ناشئات منتخب مصر”.

وأضافت: “المباراة النهائية هتكون بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الـ 3 والنصف عصرا بتوقيت القاهرة”.

وتابعت: “لسه حاليا متبلغين إن اللى فات كوم واللي جاى كوم تانى، وعايزين نعمل حاجة، مفيش منتخب قبل كده أخد بطولة شمال أفريقيا، ودا لقب جديد تماما على المنتخبات المصرية”.

واستطردت أميرة يوسف: “هى بطولة ودية بس إحنا بدأنا تدريبات استعداد للمباراة النهائية فى دورة شمال أفريقيا، وهي قوية وتركيزها عالى جدا وإحنا واخدينها جد أوي مش بطولة ودية”.

وعن لقاء ليبيا الذي انتهي بفوز ساحق لـ منتخب مصر بنتيجة 12 / صفر، قالت أميرة يوسف: “والله لو اتفرجت على الماتش هتعرف إنى حجمت اللاعبات، ومنتخب ليبيا كانوا صغار في السن وكمان أول مرة يلعبوا كرة”.

منافسات دورة اتحاد شمال أفريقيا الودية، من المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري وحتى 3 ديسمبر المقبل.