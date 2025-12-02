إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

نشرت الفنانة إلهام شاهين ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي .

وتالقت إلهام شاهين، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية جيب و بليزر اسود به اللون الاحمر مع الابيض.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز إلهام شاهين ، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

وتعتمد إلهام شاهين، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وأبدت الفنانة إلهام شاهين سعادتها الكبيرة بعد تكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التي حملت اسمها، معبّرة عن امتنانها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

شاركت إلهام شاهين متابعيها مقطع فيديو يوثق لحظة تكريمها، وعلّقت قائلة:"شكرًا جزيلًا على أجمل تكريم في حياتي، وعلى إطلاق اسمي على الدورة العاشرة من هذا المهرجان الثقافي الرائع، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. وأنا سعيدة جدًا بصدور كتاب إمرأة بلا أقنعة الذي يوثّق مسيرتي الفنية، وسيتم توقيع الكتاب في معرض الكتاب بإذن الله."