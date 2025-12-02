قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إدارة خدمة المواطنين بالشرقية تستقبل 395 طلبا وشكوي من المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام تعمل على مدار اليوم لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين دون تمييز، في إطار الحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة للجميع، لضمان حصول كل مواطن على حقه في عرض مشكلته ومتابعة حلها، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

أضاف إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الإدارة قد استقبلت (١٦٠) شكوى و (٢٣٥) طلبًا بإجمالي ( ٣٩٥ ) موضوعاً على مدار شهر نوفمبر الماضي، مؤكداً تقديم كافة التيسيرات اللازمة والحلول المناسبة ، وفقاً للإمكانات المتاحة حيث وصلت بنسبة حل تلك الموضوعات (١٠٠٪) والتي تنوعت ما بين شكاوى البناء بدون ترخيص وطلبات توصيل المرافق (مياه – صرف – كهرباء – غاز) وتقنين أوضاع أراضي واضعي اليد وتظلمات وظيفية.

أضاف المحافظ أن باب إدارة خدمة المواطنين مفتوحًا للجميع، وأن حل مشكلات المواطن هو جوهر العمل التنفيذي، مشددًا على أن التواصل المباشر والمتابعة المستمرة مع الجهات المختصة يظل السبيل الأهم لإنهاء الإجراءات وتذليل العقبات، بما يضمن تقديم خدمة مميزة تليق بأهالي محافظة الشرقية.

