تموين الشرقية: تحرير 701 محضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها.

أضاف المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٢٠٢٥/١١/٢٣م إلى ٢٠٢٥/١١/٢٩م و أسفرت تلك الجهود علي مدار الأسبوع الماضى، عن تحرير (٧٠١) محضراً تموينياً متنوعاً حيث تم تحرير ٥٠١ محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية و المطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعه منها نقص وزن رغيف الخبز ، إنتاج خبز مخالف للإشتراطات والمواصفات التموينية ،توقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر ،مخابز تعمل بدون ترخيص وقضايا متنوعة.

كما تم تحرير (٢٠٠) محضر حيال أصحاب المحال التجارية و التفتيش على السلع الغذائية و غير الغذائية لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة و قضايا متنوعة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالقوانين التموينية.،مشدداً على استمرار الحملات اليومية وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.