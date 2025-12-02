قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تدخل سباق السفر الفاخر بقوة في معرض « ILTM 2025» بمدينة كان الفرنسية

إيهاب عبد العال امين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية
إيهاب عبد العال امين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية
محمد الاسكندرانى

يشارك إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، في معرض ILTM  Cannes لعام 2025 أحد أهم المنصات الدولية المتخصصة في السفر الفاخر، والذي يعقد في الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر بمدينة كان الفرنسية وذلك في إطار خطة مصر لتنويع أسواقها السياحية وجذب أنماط متعددة من السائحين، وعلى رأسها سياحة الرفاهية التي تشهد نموًا عالميًا متسارعًا.

معرض السفر الفاخر ILTM 2025

وقال عبد العال إن معرض « ILTM 2025»– الحدث الأبرز الذي يختتم به قطاع السفر الفاخر سنته – يمثل ملتقى عالميًا يجمع أكبر العلامات الفندقية وشركات السياحة الراقية من مختلف القارات، حيث يبتكر المشاركون برامج رحلات نوعية، ويعقدون صفقات تجارية كبرى، ويبنون علاقات مهنية تُسهم في تطوير التجارب السياحية عالية الجودة.

وأوضح أن النسخة الحالية من المعرض في مدينة كان الفرنسية تشهد على مدار أربعة أيام لقاءات مهنية مكثفة، واجتماعات عالية الجودة، إضافة إلى جلسات تعليمية وتواصل وحفلات تفاعلية، ما يجعل “تجربة ILTM” فرصة لا تُفوّت لكل من يعمل في مجال السفر الفاخر عبر العالم.

وأشار عبد العال إلى حرص الشركات المصرية المشاركة على تقديم صورة حديثة عن التجارب السياحية الفاخرة في مصر، سواء كانت رحلات نيلية راقية، أو منتجعات البحر الأحمر الفندقية عالية المستوى، أو الفنادق التراثية التي باتت عنصر جذب رئيسي لدى السائح الباحث عن تجربة مختلفة.

وأضاف أن لقاءاته مع كبار منظمي الرحلات الدولية، خلال حفل الاستقبال الذي عقد قبل انطلاق فعاليات النسخة الحالية من المعرض، كشفت عن اهتمام متزايد بالسوق المصري ضمن فئة “Luxury Travel”، خاصة من الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية، مدفوعًا بتنوع المنتج المصري وقدرته على تقديم تجارب فاخرة بأسعار تنافسية وجودة متنامية، مشيراً إلى الاهتمام العالمي بالسياحة الثقافية والفنادق العائمة في مصر.

وأكد عبد العال أن المشاركة المصرية في ILTM تعكس رؤية القطاع السياحي في تعزيز حضور مصر في الفعاليات المتخصصة، باعتبارها منصات فاعلة لفتح أسواق جديدة، وتطوير برامج مبتكرة، وبناء شراكات تسهم في رفع حجم الحركة السياحية واستهداف شرائح أعلى إنفاقًا.

وفي الختام، شدد عبد العال، على أن استمرار التواجد المصري في مثل هذه الفعاليات العالمية، مع تطوير المنتجات الفاخرة ورفع جودة التجربة السياحية، هو أحد المسارات الرئيسية لترسيخ مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات العالمية في قطاع السفر الفاخر.

ILTM Cannes مصر السياحة سياحة السياحة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يترأس يوم الخادم الأمين بالإيبارشية

مركز اورام اسوان

خدمات نوعية لأول مرة.. إجراء أول عملية استئصال ورم بالمنظار بمركز أسوان

المؤتمر السنوي للكهنة

الكهنوت نعمة ورسالة .. افتتاح المؤتمر السنوي للكهنة

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد