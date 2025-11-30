قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025
بعد غد.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
مُعلّق رياضي: الزمالك خرج بمكاسب من مباراة كايزر تشيفز.. والجماهير تنتظر الأفضل من «بيزيرا»
«سلامتك تهمنا».. وزارة النقل تحذر من السلوكيات الخطرة على السكك الحديدية
توسعات جديدة في الرقعة الزراعية.. مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات زراعية |تفاصيل
ليه شايفيني شرير.. عمرو عبدالجليل يفجّرها: «هعتزل لو فضلوا حاصريني في الشر»
العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف
4 كلمات تحسن خاتمتك وتنور وجهك وتدخلك الجنة
بتصميم رياضي.. فولكس تقدم أحدث إصدارتها بشكل جديد
جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني
بعد اعتقال «أفغاني» ثانٍ.. ترامب يستشهد بقانون يمنحه سلطة «المنع بالجنسية»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وكلاء السياحة بـ أسبانيا: منبهرون بكنوز المتحف المصري الكبير

أعرب عدد من الوكلاء السياحيين من مختلف المدن الإسبانية عن انبهاره بالمتحف المصري الكبير وبالكنوز الأثرية الفريدة التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة وطريقة عرضها التي تواكب أساليب العرض العالمية وتعكس عظمة الحضارة المصرية عبر العصور.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في تنظيم رحلة تعريفية لعدد من الوكلاء السياحيين من مختلف المدن الإسبانية وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات Sama Travel؛ لزيارة القاهرة التاريخية والمتحف المصرى الكبير.

كما شارك محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل التي تم تنظيمها، على هامش هذه الرحلة؛ حيث استعرض من خلال عرض تقديمي المنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية، كما تحدث عن المتحف المصرى الكبير الذي تم افتتاحه في الأول من شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى الحديث عن تطوير القاهرة التاريخية.

كما قام الوفد بزيارة عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية؛ حيث استمعوا لشرح عن تاريخها وقيمتها الحضارية.
 

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

