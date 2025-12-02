قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أبو الغيط يكشف عن التحركات العربية لمواكبة متطلبات العصر وتطورات التكنولوجيا

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، في افتتاح أعمال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، التي تُعقد في تونس يومي 1 و2 ديسمبر 2025، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل: من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء”، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى تقدّمها محمد علي القطعاني، وزير الشئون الاجتماعية والهجرة والتونسيين في الخارج، والسفير سليمان الهيمسي، والسفير غانم المري، إلى جانب نخبة من العلماء والخبراء العرب في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد السفير جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، شدّد فيها على أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة قادرة على قيادة الاقتصاد العالمي، وكونه يمثل خطوة ومحطة ضرورية لتطوير العلوم والتكنولوجيا، ودفع مختلف مناحي الحياة نحو المستقبل.

وقال إن القمة تُعد فرصة مهمة لتعزيز الحوار العربي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في بلورة رؤى مشتركة بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام أشار كذلك إلى الرغبة الأكيدة لدى عدد كبير من الدول العربية في مواكبة التطورات السريعة والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم، والاستفادة من الإمكانات والطاقات الكامنة غير المستغلة بصورة كاملة حتى الآن.

وأوضح أن أبو الغيط شدّد على أن هذه القمة تبرز قدرة الدول العربية على اللحاق بركب التطور، وامتلاك مكانة متقدمة على مسار الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار رشدي إلى أن الأمين العام يحرص دائماً على رعاية ودعم مثل تلك الفعاليات الرامية إلى مواكبة متطلبات العصر الحديث وتطورات التكنولوجيا، خصوصاً في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا الذكاء الاصطناعي وأبعاده.

وأكد أن هذا الاهتمام تجسّد في عدد من المحطات الهامة خلال عام 2025، بداية من اعتماد المجلس الوزاري العربي للاتصالات والمعلومات الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، مروراً بالمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى اعتماد يوم عربي للذكاء الاصطناعي وتحديث الميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ليكون إطاراً استرشادياً يضمن الاستخدام المسئول والمنضبط لهذه التكنولوجيا.

أحمد أبو الغيط قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل الذكاء الاصطناعي تونس السفير جمال رشدي الجامعة العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

ترشيحاتنا

مياه

التعبئة والإحصـاء: 37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل 2024

مصنع

هيمن عبدالله: تيسيرات الصناعة للمشروعات المتعثرة خطوة قوية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي

المهندس محمود الغزال

محمود غزال: 5 مقترحات للوصول إلى 20 مليار دولار صادرات ملابس بحلول 2030

بالصور

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة
فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع
عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع

إلهام شاهين تخطف الأنظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 
إلهام شاهين تخطف الانظار وسط عائلتها فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد