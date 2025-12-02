قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
أخبار العالم

حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا وسريلانكا تايلاند ترتفع إلى 1046 شخصًا

حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية
أ ش أ

لا يزال أكثر من 800 شخص في عداد المفقودين بعد أن أودت الفيضانات المدمرة بحياة أكثر من ألف شخص الأسبوع الماضي في إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند، فيما حث رئيس إندونيسيا على اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة تغير المناخ.


وأعلنت السلطات في إندونيسيا، اليوم /الثلاثاء/، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية أودت بحياة 604 أشخاص على الأقل في إندونيسيا، بينما أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة 366 في سريلانكا، و176 في تايلاند، بحسب تقرير لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس".


من جانبه، تعهد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، بإعادة بناء البنية التحتية أثناء زيارته للمناطق المتضررة.. ولا تزال بعض المناطق غير قابلة للوصول، حيث تضررت الطرق وانقطعت خطوط الاتصالات، واعتمد السكان على الطائرات لنقل الإمدادات.


وتشهد إندونيسيا خلال موسم الرياح- الذي عادة ما يكون بين شهري يونيو وسبتمبر من كل عام- هطولا غزيرا للأمطار مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة وأمراض تنتقل عبر المياه.


وكان الجيش التايلاندي قد أعلن إرسال حاملة طائرات وأسطول مكون من 14 قاربا محملا بإمدادات إغاثة ومطابخ ميدانية يمكنها توفير آلاف الوجبات يوميا إلى المناطق المتضررة.


وأعلنت الحكومة التايلاندية، في وقت سابق، حالة الطوارئ في مقاطعة "سونجكلا" الجنوبية، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار خلال هذا الأسبوع.


يشار إلى أن مناطق كثيرة في قارة آسيا تشهد حاليا موسم الرياح السنوي الذي يتسبب في كثير من الأحيان في هطول أمطار غزيرة، مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.

